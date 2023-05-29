«Тинькофф» ищет в Тюмени вежливых коллекторов

Тюменцы с умением не замечать негатив могут получить работу коллекторами в «Тинькофф»

30 мая 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Тюменцам предстоит «выбивать» долги из заемщиков, но делать это максимально вежливо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Банк «Тинькофф» приглашает тюменцев поработать коллекторами на удаленке, обязательным условием является способность не реагировать на негатив. Вакансия размещена на сайте по поиску работы HeadHunter. «Требуется оператор позднего взыскания. Удаленная работа. Что нужно делать: работать с кредитными делами с просроченной задолженностью более шести месяцев, вести переговоры с должниками и их окружением с целью скорейшего возврата долга», — говорится в вакансии от компании «Тинькофф». Работодатель отмечает, что в сотрудниках самыми ценными качествами он видит повышенный уровень стрессоустойчивости, а также умение не реагировать на негатив со стороны клиентов и не воспринимать его на свой счет. В среднем работникам обещают платить от 45 000 рублей до вычета налогов. За эту сумму нужно будет трудиться от 40 часов в неделю. Зарплата будет зависеть от отработанного времени и суммы взысканных средств. Ранее URA.RU рассказывало и о других вакансиях, которые предлагают тюменцам. К примеру, в региональном управлении ФСБ готовы принять на работу специалиста по закупкам.

Банк «Тинькофф» приглашает тюменцев поработать коллекторами на удаленке, обязательным условием является способность не реагировать на негатив. Вакансия размещена на сайте по поиску работы HeadHunter. «Требуется оператор позднего взыскания. Удаленная работа. Что нужно делать: работать с кредитными делами с просроченной задолженностью более шести месяцев, вести переговоры с должниками и их окружением с целью скорейшего возврата долга», — говорится в вакансии от компании «Тинькофф». Работодатель отмечает, что в сотрудниках самыми ценными качествами он видит повышенный уровень стрессоустойчивости, а также умение не реагировать на негатив со стороны клиентов и не воспринимать его на свой счет. В среднем работникам обещают платить от 45 000 рублей до вычета налогов. За эту сумму нужно будет трудиться от 40 часов в неделю. Зарплата будет зависеть от отработанного времени и суммы взысканных средств. Ранее URA.RU рассказывало и о других вакансиях, которые предлагают тюменцам. К примеру, в региональном управлении ФСБ готовы принять на работу специалиста по закупкам.