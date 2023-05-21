21 мая 2023
20 мая 2023

Тюменская ФСБ ищет сотрудника по объявлению

В ФСБ Тюменской области требуется специалист по закупкам
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Специалисту предстоит проводить закупки для нужд ФСБ Фото:

Управление ФСБ по Тюменской области ищет в свой штат специалиста по закупкам, которому обещают зарплату в 60 тысяч рублей. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России».

«Требуется специалист по закупкам. Заработная плата 50-60 тысяч рублей», — говорится в вакансии от управления ФСБ по Тюменской области.

Сотруднику, который заступит на должность, нужно будет заключить контракт о военной службе. Возраст работника не должен превышать 30 лет. У него должно быть высшее образование и отсутствовать болезни и судимости (в том числе у родственников).

Специалисту обещают все льготы, которые положены военнослужащим. Кроме того, в случае переезда ему предоставят жилье.

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Управление ФСБ по Тюменской области ищет в свой штат специалиста по закупкам, которому обещают зарплату в 60 тысяч рублей. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». «Требуется специалист по закупкам. Заработная плата 50-60 тысяч рублей», — говорится в вакансии от управления ФСБ по Тюменской области. Сотруднику, который заступит на должность, нужно будет заключить контракт о военной службе. Возраст работника не должен превышать 30 лет. У него должно быть высшее образование и отсутствовать болезни и судимости (в том числе у родственников). Специалисту обещают все льготы, которые положены военнослужащим. Кроме того, в случае переезда ему предоставят жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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