Тюменская ФСБ ищет сотрудника по объявлению

В ФСБ Тюменской области требуется специалист по закупкам

Специалисту предстоит проводить закупки для нужд ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление ФСБ по Тюменской области ищет в свой штат специалиста по закупкам, которому обещают зарплату в 60 тысяч рублей. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России».

«Требуется специалист по закупкам. Заработная плата 50-60 тысяч рублей», — говорится в вакансии от управления ФСБ по Тюменской области.

Сотруднику, который заступит на должность, нужно будет заключить контракт о военной службе. Возраст работника не должен превышать 30 лет. У него должно быть высшее образование и отсутствовать болезни и судимости (в том числе у родственников).

Специалисту обещают все льготы, которые положены военнослужащим. Кроме того, в случае переезда ему предоставят жилье.