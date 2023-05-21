Тюменская ФСБ ищет сотрудника по объявлению

Управление ФСБ по Тюменской области ищет в свой штат специалиста по закупкам, которому обещают зарплату в 60 тысяч рублей. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России».
«Требуется специалист по закупкам. Заработная плата 50-60 тысяч рублей», — говорится в вакансии от управления ФСБ по Тюменской области.
Сотруднику, который заступит на должность, нужно будет заключить контракт о военной службе. Возраст работника не должен превышать 30 лет. У него должно быть высшее образование и отсутствовать болезни и судимости (в том числе у родственников).
Специалисту обещают все льготы, которые положены военнослужащим. Кроме того, в случае переезда ему предоставят жилье.
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