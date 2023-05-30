Гладков: ВСУ обстреляли пункт временного размещения белгородцев, есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел центра Донецка, мчс, пожар, донецк, обстрел, сво
При обстреле погибли люди, сообщил губернатор Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Украинские военные обстреляли пункт временного размещения с жителями Белгородской области, которые покинули свои села. При обстреле погибли люди, сообщил губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли ПВР жителей отселенных из сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди», — сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

Подробности губернатор обещал сообщить позже. В настоящее время он выехал к месту происшествия.

22 мая с территории Украины в Белгородскую область проникла группа диверсантов. Их ликвидация шла в течение суток. В результате погиб один человек: диверсанты застрелили командира отделения Преображенского батальона Юрия Горевого. Обстрелы Белгородской области продолжаются с начала СВО и в последнее время стали интенсивнее.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные обстреляли пункт временного размещения с жителями Белгородской области, которые покинули свои села. При обстреле погибли люди, сообщил губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли ПВР жителей отселенных из сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди», — сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Подробности губернатор обещал сообщить позже. В настоящее время он выехал к месту происшествия. 22 мая с территории Украины в Белгородскую область проникла группа диверсантов. Их ликвидация шла в течение суток. В результате погиб один человек: диверсанты застрелили командира отделения Преображенского батальона Юрия Горевого. Обстрелы Белгородской области продолжаются с начала СВО и в последнее время стали интенсивнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...