Гладков: ВСУ обстреляли пункт временного размещения белгородцев, есть погибшие 30 мая 2023 в 20:19 Размер текста - 17 + При обстреле погибли люди, сообщил губернатор Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Украинские военные обстреляли пункт временного размещения с жителями Белгородской области, которые покинули свои села. При обстреле погибли люди, сообщил губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли ПВР жителей отселенных из сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди», — сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале . Подробности губернатор обещал сообщить позже. В настоящее время он выехал к месту происшествия. 22 мая с территории Украины в Белгородскую область проникла группа диверсантов. Их ликвидация шла в течение суток. В результате погиб один человек: диверсанты застрелили командира отделения Преображенского батальона Юрия Горевого. Обстрелы Белгородской области продолжаются с начала СВО и в последнее время стали интенсивнее. Украинские военные обстреляли пункт временного размещения с жителями Белгородской области, которые покинули свои села. При обстреле погибли люди, сообщил губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли ПВР жителей отселенных из сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди», — сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Подробности губернатор обещал сообщить позже. В настоящее время он выехал к месту происшествия. 22 мая с территории Украины в Белгородскую область проникла группа диверсантов. Их ликвидация шла в течение суток. В результате погиб один человек: диверсанты застрелили командира отделения Преображенского батальона Юрия Горевого. Обстрелы Белгородской области продолжаются с начала СВО и в последнее время стали интенсивнее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям