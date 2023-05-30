Гладков: ВСУ обстреляли пункт временного размещения белгородцев, есть погибшие

Украинские военные обстреляли пункт временного размещения с жителями Белгородской области, которые покинули свои села. При обстреле погибли люди, сообщил губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли ПВР жителей отселенных из сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди», — сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его
Подробности губернатор обещал сообщить позже. В настоящее время он выехал к месту происшествия.
22 мая с территории Украины в Белгородскую область проникла группа диверсантов. Их ликвидация шла в течение суток. В результате погиб один человек: диверсанты застрелили командира отделения Преображенского батальона Юрия Горевого. Обстрелы Белгородской области продолжаются с начала СВО и в последнее время стали интенсивнее.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!