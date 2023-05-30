Американский сенатор Грэм предупредил Россию о планах Зеленского

31 мая 2023 в 04:54 Размер текста - 17 +

По словам Грэма, ему известны подробности планов Зеленского и ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл свои планы относительно контрнаступления ВСУ. Их содержание он изложил американскому сенатору Линдси Грэму. «В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев», — заявил Грэм в беседе с Politico. По его словам, Зеленский представил ему подробны разбор военных планов Киева по контрнаступлению. Кроме того, сенатор утверждает, что удары ВСУ уже начались. Ранее сенатор Грэм заявил, что финансирование ВСУ — лучшая трата денег Вашингтона, поскольку приводит к уничтожению русских людей. После этого сенатор был объявлен в розыск МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл свои планы относительно контрнаступления ВСУ. Их содержание он изложил американскому сенатору Линдси Грэму. «В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев», — заявил Грэм в беседе с Politico. По его словам, Зеленский представил ему подробны разбор военных планов Киева по контрнаступлению. Кроме того, сенатор утверждает, что удары ВСУ уже начались. Ранее сенатор Грэм заявил, что финансирование ВСУ — лучшая трата денег Вашингтона, поскольку приводит к уничтожению русских людей. После этого сенатор был объявлен в розыск МВД.