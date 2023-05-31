Полпред в УрФО Якушев обсудил с Мишустиным интеграцию новых регионов страны

31 мая 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев побывал на встрече с премьер-министром, где были определены основные задачи по интеграции новых регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев стал участником стратегической сессии, которую провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Главной темой встречи стала интеграция новых регионов. Об этом сообщают представители Якушева на официальном сайте. «Важно, чтобы все их жители ощущали реальные изменения, происходящие в городах, поселках, видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляются возможности для получения образования, профессиональной деятельности», — заявил Мишустин. Также на встрече были выделены основные задачи, которые следует решить в ближайшее время. Жителей новых регионов должны обеспечить достойным уровнем зарплат, пособий и пенсий, наладить инфраструктуру. Также в скором времени будут перезапущены предприятия и открыты новые. В октябре 2022 года в состав России вошли новые территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Весной этого года правительство утвердило программу социально-экономического развития новых субъектов, а президент РФ Владимир Путин поставил задачу интегрировать их в единое экономическое, правовое, образовательное и культурное пространство страны. Ранее Якушев вновь вернулся к проблеме долгостроев и напомнил губернаторам о том, что к концу года в регионе не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Сейчас в УрФО есть 39 проблемных объектов — это на три меньше, чем было в марте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев стал участником стратегической сессии, которую провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Главной темой встречи стала интеграция новых регионов. Об этом сообщают представители Якушева на официальном сайте. «Важно, чтобы все их жители ощущали реальные изменения, происходящие в городах, поселках, видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляются возможности для получения образования, профессиональной деятельности», — заявил Мишустин. Также на встрече были выделены основные задачи, которые следует решить в ближайшее время. Жителей новых регионов должны обеспечить достойным уровнем зарплат, пособий и пенсий, наладить инфраструктуру. Также в скором времени будут перезапущены предприятия и открыты новые. В октябре 2022 года в состав России вошли новые территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Весной этого года правительство утвердило программу социально-экономического развития новых субъектов, а президент РФ Владимир Путин поставил задачу интегрировать их в единое экономическое, правовое, образовательное и культурное пространство страны. Ранее Якушев вновь вернулся к проблеме долгостроев и напомнил губернаторам о том, что к концу года в регионе не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Сейчас в УрФО есть 39 проблемных объектов — это на три меньше, чем было в марте.