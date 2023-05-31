Экипаж танка Т-72 спас отделение пехоты во время боя

31 мая 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Экипаж танка спас раненых бойцов пехоты, рассказал «Абдула» (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экипаж танка Т-72 спас раненых из-под обстрела бойцов во время наступательных действий в ДНР. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир танка с позывным «Абдула». «Доехали, выполняя боевую задачу, до [вражеских] позиций. Обстреляли их, выполнили задачу и поехали обратно искать третий экипаж, который пропал. Обратно возвращались через позиции пехоты. Увидели, что половина пехоты уже лежит. Мы к ним подъехали, прикрыли корпусом. Отстреляли по врагу остатки боекомплекта, забрали раненых на броню и поехали на базу. <…> Я же не могу бросить своих пацанов. Я остановился, открыл люк, крикнул, чтоб раненых складывали на броню. Те, кто были еще здоровыми, помогли раненых закинуть», — рассказал «Абдула». По его словам, если бы раненых не вытащили, они были бы обречены на смерть. На базе ВС РФ раненым была оказана первая помощь. Позже они были доставлены в больницу. Командир сообщил, что не воспринимает спасение раненых как подвиг. «Я считаю, это нормально явление. Просто, если бы я их не вытащил, я бы себя плохо чувствовал потом. Совесть бы мучала. С нашей роты любой экипаж поступил бы так же», — заключил боец. В 2022 году российский танкист спас свой экипаж после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командир с позывным «Макс» рассказывал, что залез через люк наводчика, поднял пушку вверх и вытянул механика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экипаж танка Т-72 спас раненых из-под обстрела бойцов во время наступательных действий в ДНР. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир танка с позывным «Абдула». «Доехали, выполняя боевую задачу, до [вражеских] позиций. Обстреляли их, выполнили задачу и поехали обратно искать третий экипаж, который пропал. Обратно возвращались через позиции пехоты. Увидели, что половина пехоты уже лежит. Мы к ним подъехали, прикрыли корпусом. Отстреляли по врагу остатки боекомплекта, забрали раненых на броню и поехали на базу. <…> Я же не могу бросить своих пацанов. Я остановился, открыл люк, крикнул, чтоб раненых складывали на броню. Те, кто были еще здоровыми, помогли раненых закинуть», — рассказал «Абдула». По его словам, если бы раненых не вытащили, они были бы обречены на смерть. На базе ВС РФ раненым была оказана первая помощь. Позже они были доставлены в больницу. Командир сообщил, что не воспринимает спасение раненых как подвиг. «Я считаю, это нормально явление. Просто, если бы я их не вытащил, я бы себя плохо чувствовал потом. Совесть бы мучала. С нашей роты любой экипаж поступил бы так же», — заключил боец. В 2022 году российский танкист спас свой экипаж после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командир с позывным «Макс» рассказывал, что залез через люк наводчика, поднял пушку вверх и вытянул механика.