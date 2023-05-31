Кремль подтвердил, что Путин готовится ко встрече с Эрдоганом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Владимир Путин готовится ко встрече с Реджепом Эрдоганом, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

Кремль готовится к двусторонней встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно [мы] подтвердили свое намерение провести двустороннюю встречу», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он уточнил, что сейчас согласуется вопрос того, в каком формате провести эту встречу.

Ранее Путин и Эрдоган созвонились после переизбрания президента Турции. Лидеры стран договорились о двусторонней встречи. Сообщалось, что Путин и украинский глава Владимир Зеленский приедут к Эрдогану после инаугурации последнего.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кремль готовится к двусторонней встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Действительно [мы] подтвердили свое намерение провести двустороннюю встречу», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он уточнил, что сейчас согласуется вопрос того, в каком формате провести эту встречу. Ранее Путин и Эрдоган созвонились после переизбрания президента Турции. Лидеры стран договорились о двусторонней встречи. Сообщалось, что Путин и украинский глава Владимир Зеленский приедут к Эрдогану после инаугурации последнего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...