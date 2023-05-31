Кремль подтвердил, что Путин готовится ко встрече с Эрдоганом

Кремль готовится к двусторонней встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно [мы] подтвердили свое намерение провести двустороннюю встречу», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он уточнил, что сейчас согласуется вопрос того, в каком формате провести эту встречу.
Ранее Путин и Эрдоган созвонились после переизбрания президента Турции. Лидеры стран договорились о двусторонней встречи. Сообщалось, что Путин и украинский глава Владимир Зеленский приедут к Эрдогану после инаугурации последнего.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!