29 мая 2023

Путин и Эрдоган поговорили впервые после переизбрания президента Турции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Об этом сообщили в Кремле.

«Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства <…> Отмечено, что поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях», — сообщается в telegram-канале Кремль.Новости. Эрдоган, в свою очередь, подтвердил настрой на дальнейшее сотрудничество с РФ.

Ранее стало известно, что Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов Турции, которые состоялись 28 мая. Он набрал свыше 52% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы в несправедливыми, но принял свое поражение. Эрдогана уже поздравили лидеры многих стран. Они высказали желание на дальнейшее сотрудничество с Анкарой.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Об этом сообщили в Кремле. «Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства <…> Отмечено, что поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях», — сообщается в telegram-канале Кремль.Новости. Эрдоган, в свою очередь, подтвердил настрой на дальнейшее сотрудничество с РФ. Ранее стало известно, что Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов Турции, которые состоялись 28 мая. Он набрал свыше 52% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы в несправедливыми, но принял свое поражение. Эрдогана уже поздравили лидеры многих стран. Они высказали желание на дальнейшее сотрудничество с Анкарой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...