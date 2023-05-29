Путин и Эрдоган поговорили впервые после переизбрания президента Турции

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Об этом сообщили в Кремле.
«Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства <…> Отмечено, что поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях», — сообщается в telegram-канале
Ранее стало известно, что Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов Турции, которые состоялись 28 мая. Он набрал свыше 52% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы в несправедливыми, но принял свое поражение. Эрдогана уже поздравили лидеры многих стран. Они высказали желание на дальнейшее сотрудничество с Анкарой.
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