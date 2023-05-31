Челябинский пластический хирург прокомментировал запрет на операции по смене пола

Пластический хирург Пухов: операции по смене пола не являются приоритетными для клиник

Смена пола является сложной хирургической операцией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Клиники пластической хирургии в РФ ничего не потеряют от закона, запрещающего проводить операции по смене пола. Об этом URA.RU сообщил почетный гражданин Челябинска, пластический хирург Александр Пухов, комментируя законопроект, который готовят в парламенте.

«Это достаточно уникальные операции, штучные. Раньше их проводили в год меньше десятка, а в последнее время еще меньше. Так что они погоду не делают. Клиники от запрета ничего не потеряют», — сообщил URA.RU Пухов.

Пластический хирург также поставил под сомнение, что в РФ появятся организации, подпольно проводящие такие операции. По его словам, процесс по смене пола многоуровневый, операции длятся около 10 часов и требуют наличия микрохирургической техники. Никто не возьмет на себя ответственность проводить их в ненадлежащих условиях.

«Это просто нереально. Сшиваются артерии, вены, сосуды. Это технически сложная операция. И подпольно этим заняться точно не выйдет», — отметил Пухов.

Говоря о людях, которые решили сменить пол, хирург назвал их больными. Действительно, на сегодняшний день учеными написано множество работ, где описаны признаки подобного расстройства. Пухов рассказал, что для того, чтобы попасть на операционный стол, таким людям необходимо пройти психиатрическую экспертизу, получить заключение о наличии ядерной формы транссексуализма. Только на основании этого заключения хирурги смогут приняться за работу.

Законопроект о запрете проводить операции по смене пола в России должен войти в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Российские парламентарии на этот счет имеют однозначную позицию — подобного рода операции в стране недопустимы. В законопроекте имеется единственное исключение для таких операций — это лечение аномалий у детей.