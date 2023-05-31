Германия ограничивает дипломатические связи с Россией

Германия намерена закрыть четыре из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Также Берлин закроет консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске в ответ на поставленный Москвой лимит на количество сотрудников из Германии, находящихся в РФ.
«К работе допущены одно [российское] консульство (из пяти работающих в ФРГ — прим. URA.RU) и посольство РФ в Берлине», — заявил спикер МИД страны Кристофер Бургер. Его слова передает РИА Новости. Уточняется, что немецкая сторона также готовится закрыть консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.
Ранее Германия начала массовую высылку российских дипломатов. Сообщалось, что из ФРГ будет выслано более 20 сотрудников из РФ, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже Москва приняла решение установить лимит для немецких учреждений до 350 человек. Из-за этого несколько сотен немцев будут вынуждены покинуть российскую территорию.
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