В Тюмени вырос спрос на путешествия на автобусах

Стоимость билетов на автобусные туры начинается от 17 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Тюмени стали чаще путешествовать на автобусах по городам России и Казахстана. Об этом URA.RU рассказала руководитель туристического агентства «Fun&Sun» Наталья Приходько. По ее словам, билеты на автобусные туры на первую половину июня полностью раскупили.

«Спрос есть да, на ближайшие автобусные туры даже мест нет. На первую половину июня уже проблематично найти места по популярным направлениям таким, как Казань, Анапа и Санкт-Петербург. В Казахстан также есть туры на автобусе», — рассказала URA.RU Приходько.

Стоимость билетов на автобусные туры начинается от 17 тысяч рублей. По словам руководителя турагентства, автобусный тур в Анапу обойдется тюменцам примерно в 35 тысяч рублей на 12 дней с человека.

Ранее URA.RU писало, что самыми дешевыми направлениями для летнего отдыха их Тюмени стали Сочи и Абхазия. Также ранее тюменцам посоветовали выбирать несезонные направления, чтобы сэкономить на отпуске.