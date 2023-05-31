Бывший ополченец из Италии печет хлеб и строит детские площадки в ЛНР. Фото

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СГМУП "Сургутский хлебозавод". Сургут, батоны, хлебобулочные изделия, пекарня, хлебозавод
Андреа Пальмери держит свою пекарню в одном из городов ЛНР Фото:

Итальянец Андреа Пальмери, прибывший в Донбасс еще в 2014 году, открыл пекарню и строит детские площадки в городе Алчевске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом итальянский меценат рассказал военному корреспонденту URA.RU.

«[Недавно открыли детскую площадку в центре Алчевска]. Люди, которые здесь живут, говорят, дети постоянно играют на ней и из-за этого шумно. У меня есть общественная организация. Мы много помогали [мирным жителям] гуманитарной помощью, а сейчас просто решили сделать подарок городу», — заявил Андреа Пальмери корреспонденту.

Итальянский предприниматель также заявил о намерении построить еще две площадки в этом году. «На этот раз не от моего предприятия — в Италии есть неравнодушные люди, которые поддерживают народ Донбасса», — подчеркнул Пальмери. Кроме того, меценат сейчас держит пекарню в городе. По его словам, производится продукция в строгом соответствии советскому ГОСТу.

Пальмери приехал в Донбасс в 2014 году. Он заявил, что решил остаться в Луганщине, так как ему близка идеология традиционных ценностей и многополярного мира, которой придерживается российская сторона. «Мне не нравится мир глобализма. Я вижу Россию как страну, где остались нормальные ценности», — резюмировал собеседник.

Фото:

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Итальянец Андреа Пальмери, прибывший в Донбасс еще в 2014 году, открыл пекарню и строит детские площадки в городе Алчевске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом итальянский меценат рассказал военному корреспонденту URA.RU. «[Недавно открыли детскую площадку в центре Алчевска]. Люди, которые здесь живут, говорят, дети постоянно играют на ней и из-за этого шумно. У меня есть общественная организация. Мы много помогали [мирным жителям] гуманитарной помощью, а сейчас просто решили сделать подарок городу», — заявил Андреа Пальмери корреспонденту. Итальянский предприниматель также заявил о намерении построить еще две площадки в этом году. «На этот раз не от моего предприятия — в Италии есть неравнодушные люди, которые поддерживают народ Донбасса», — подчеркнул Пальмери. Кроме того, меценат сейчас держит пекарню в городе. По его словам, производится продукция в строгом соответствии советскому ГОСТу. Пальмери приехал в Донбасс в 2014 году. Он заявил, что решил остаться в Луганщине, так как ему близка идеология традиционных ценностей и многополярного мира, которой придерживается российская сторона. «Мне не нравится мир глобализма. Я вижу Россию как страну, где остались нормальные ценности», — резюмировал собеседник.
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