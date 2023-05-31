Володин представит Россию на инаугурации Эрдогана

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин представит Россию во время инаугурации Эрдогана, заявил Юрий Ушаков Фото:
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Выборы президента в Турции

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин будет представлять Россию во время церемонии инаугурации президента Турции Тайипа Эрдогана, который 28 мая победил на выборах. Об этом заявил помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.

«Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Эрдогана», — заявил ТАСС Юрий Ушаков. Точная дата инаугурации Эрдогана будет известна после полного подсчета голосов второго тура президентских выборов.

По информации турецкой газеты Milliyet, инаугурация состоится в первые дни июня. В это время также будет объявлен новый состав правительства Турции.

Эрдоган победил во втором туре президентских выборов 28 мая. Его соперник, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу набрал меньше процентов.

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин будет представлять Россию во время церемонии инаугурации президента Турции Тайипа Эрдогана, который 28 мая победил на выборах. Об этом заявил помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков. «Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Эрдогана», — заявил ТАСС Юрий Ушаков. Точная дата инаугурации Эрдогана будет известна после полного подсчета голосов второго тура президентских выборов. По информации турецкой газеты Milliyet, инаугурация состоится в первые дни июня. В это время также будет объявлен новый состав правительства Турции. Эрдоган победил во втором туре президентских выборов 28 мая. Его соперник, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу набрал меньше процентов.
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