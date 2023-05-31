Глава комитета Госдумы отказался от должности ради участия в СВО

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Хубезов собрался на фронт
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Дмитрий Хубезов решил вернуться в зону спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил у заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева освободить его от должности. Он был одним из первых парламентариев, которые отправились в зону спецоперации добровольцем.

«Когда я уезжал первый раз, я обещал ребятам (в зоне спецоперации), что, когда вам будет трудно, я приеду, несмотря ни на что. Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев), я прошу вас освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт», — заявил Дмитрий Хубезов. Его цитирует пресс-служба «Единой России». Он порекомендовал назначить на свое место депутата Госдумы Бадму Башанкаева.

В феврале Дмитрий Хубезов был награжден орденом Мужества. Он получил орден за работу в госпитале в ЛНР. Тогда он спас немало человеческих жизней. Вместе с ним в зону спецоперации поехали его супруга и сын.

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Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил у заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева освободить его от должности. Он был одним из первых парламентариев, которые отправились в зону спецоперации добровольцем. «Когда я уезжал первый раз, я обещал ребятам (в зоне спецоперации), что, когда вам будет трудно, я приеду, несмотря ни на что. Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев), я прошу вас освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт», — заявил Дмитрий Хубезов. Его цитирует пресс-служба «Единой России». Он порекомендовал назначить на свое место депутата Госдумы Бадму Башанкаева. В феврале Дмитрий Хубезов был награжден орденом Мужества. Он получил орден за работу в госпитале в ЛНР. Тогда он спас немало человеческих жизней. Вместе с ним в зону спецоперации поехали его супруга и сын.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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