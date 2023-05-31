Глава комитета Госдумы отказался от должности ради участия в СВО

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Хубезов собрался на фронт

31 мая 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Хубезов решил вернуться в зону спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил у заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева освободить его от должности. Он был одним из первых парламентариев, которые отправились в зону спецоперации добровольцем. «Когда я уезжал первый раз, я обещал ребятам (в зоне спецоперации), что, когда вам будет трудно, я приеду, несмотря ни на что. Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев), я прошу вас освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт», — заявил Дмитрий Хубезов. Его цитирует пресс-служба «Единой России». Он порекомендовал назначить на свое место депутата Госдумы Бадму Башанкаева. В феврале Дмитрий Хубезов был награжден орденом Мужества. Он получил орден за работу в госпитале в ЛНР. Тогда он спас немало человеческих жизней. Вместе с ним в зону спецоперации поехали его супруга и сын.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил у заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева освободить его от должности. Он был одним из первых парламентариев, которые отправились в зону спецоперации добровольцем. «Когда я уезжал первый раз, я обещал ребятам (в зоне спецоперации), что, когда вам будет трудно, я приеду, несмотря ни на что. Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев), я прошу вас освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт», — заявил Дмитрий Хубезов. Его цитирует пресс-служба «Единой России». Он порекомендовал назначить на свое место депутата Госдумы Бадму Башанкаева. В феврале Дмитрий Хубезов был награжден орденом Мужества. Он получил орден за работу в госпитале в ЛНР. Тогда он спас немало человеческих жизней. Вместе с ним в зону спецоперации поехали его супруга и сын.