Депутат, который первым из Госдумы ушел на фронт, награжден орденом Мужества

16 февраля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Первый депутат-доброволец Дмитрий Хубезов награжден орденом Мужества Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член фракции Госдумы «Единая Россия» Дмитрий Хубезов, который первым из российских парламентариев отправился добровольцем в зону проведения спецоперации, награжден орденом Мужества. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Мой товарищ, глава комитета Госдумы по охране здоровья и врач с „золотыми руками“ Дмитрий Хубезов награжден Орденом Мужества. », — заявил Турчак. С самого начала спецоперации Хубезов координировал работу врачей-волонтеров, а сейчас вместе с военными медиками принимает участие в разработке пособия по военно-полевой хирургии. Также вместе с Дмитрием Хубезовым в зону проведения СВО поехали его супруга и сын. Работая в госпитале в ЛНР, спас немало человеческих жизней. В январе депутат вернулся с места проведения боевых действий. Супруга Хубезова продолжает работу в Лисичанске в качестве медика, а сын трудится в госпитале Лисичанска. Дмитрий Хубезов является председателем комитета Госдумы по здравоохранению и сейчас работает над совершенствованием законодательства в сфере здравоохранения. В частности, Хубезов выступил с инициативой о возврате военных кафедр в медицинские вузы и продолжении работы по наполнению кадрами первичного звена здравоохранения.

Член фракции Госдумы «Единая Россия» Дмитрий Хубезов, который первым из российских парламентариев отправился добровольцем в зону проведения спецоперации, награжден орденом Мужества. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Мой товарищ, глава комитета Госдумы по охране здоровья и врач с „золотыми руками“ Дмитрий Хубезов награжден Орденом Мужества. », — заявил Турчак. С самого начала спецоперации Хубезов координировал работу врачей-волонтеров, а сейчас вместе с военными медиками принимает участие в разработке пособия по военно-полевой хирургии. Также вместе с Дмитрием Хубезовым в зону проведения СВО поехали его супруга и сын. Работая в госпитале в ЛНР, спас немало человеческих жизней. В январе депутат вернулся с места проведения боевых действий. Супруга Хубезова продолжает работу в Лисичанске в качестве медика, а сын трудится в госпитале Лисичанска. Дмитрий Хубезов является председателем комитета Госдумы по здравоохранению и сейчас работает над совершенствованием законодательства в сфере здравоохранения. В частности, Хубезов выступил с инициативой о возврате военных кафедр в медицинские вузы и продолжении работы по наполнению кадрами первичного звена здравоохранения.