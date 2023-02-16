Депутат, который первым из Госдумы ушел на фронт, награжден орденом Мужества

Член фракции Госдумы «Единая Россия» Дмитрий Хубезов, который первым из российских парламентариев отправился добровольцем в зону проведения спецоперации, награжден орденом Мужества. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Мой товарищ, глава комитета Госдумы по охране здоровья и врач с „золотыми руками“ Дмитрий Хубезов награжден Орденом Мужества. », — заявил Турчак. С самого начала спецоперации Хубезов координировал работу врачей-волонтеров, а сейчас вместе с военными медиками принимает участие в разработке пособия по военно-полевой хирургии.
Также вместе с Дмитрием Хубезовым в зону проведения СВО поехали его супруга и сын. Работая в госпитале в ЛНР, спас немало человеческих жизней. В январе депутат вернулся с места проведения боевых действий. Супруга Хубезова продолжает работу в Лисичанске в качестве медика, а сын трудится в госпитале Лисичанска.
Дмитрий Хубезов является председателем комитета Госдумы по здравоохранению и сейчас работает над совершенствованием законодательства в сфере здравоохранения. В частности, Хубезов выступил с инициативой о возврате военных кафедр в медицинские вузы и продолжении работы по наполнению кадрами первичного звена здравоохранения.
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