УБРиР сменил штаб-квартиру в Екатеринбурге из-за перевода трети сотрудников на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банки. Нижневартовск, убрир, уральский банк реконструкции и развития
Теперь головной офис УБРиР находится в бизнес-центре «Саммит» Фото:

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сменил юридический адрес штаб-квартиры в Екатеринбурге. По словам директора департамента корпоративного развития и управления персоналом УБРиР Кирилла Попова, в частности это связано с переводом трети сотрудников на дистанционный режим работы.

«Учитывались, в том числе, транспортная доступность, системы безопасности и инженерные сети», — передает слова Кирилла Попова «Коммерсант». Еще одной причиной называется перевод трети персонала на дистанционный режим работы, который в банке начали практиковать еще в 2020 из-за пандемии Covid.

Ранее головной офис УБРиР располагался на улице Сакко и Ванцетти, 67, теперь штаб-квартира будет находиться в бизнес-центре «Саммит» на улице 8 Марта, 51. Площадь нового офиса банка будет составлять около семи тысяч квадратных метров на пяти этажах.

Ранее URA.RU сообщало, что Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) попал под санкции США. Однако в УБРиР заявили, что наложенные ограничения не коснутся его клиентов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сменил юридический адрес штаб-квартиры в Екатеринбурге. По словам директора департамента корпоративного развития и управления персоналом УБРиР Кирилла Попова, в частности это связано с переводом трети сотрудников на дистанционный режим работы. «Учитывались, в том числе, транспортная доступность, системы безопасности и инженерные сети», — передает слова Кирилла Попова «Коммерсант». Еще одной причиной называется перевод трети персонала на дистанционный режим работы, который в банке начали практиковать еще в 2020 из-за пандемии Covid. Ранее головной офис УБРиР располагался на улице Сакко и Ванцетти, 67, теперь штаб-квартира будет находиться в бизнес-центре «Саммит» на улице 8 Марта, 51. Площадь нового офиса банка будет составлять около семи тысяч квадратных метров на пяти этажах. Ранее URA.RU сообщало, что Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) попал под санкции США. Однако в УБРиР заявили, что наложенные ограничения не коснутся его клиентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...