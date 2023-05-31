УБРиР сменил штаб-квартиру в Екатеринбурге из-за перевода трети сотрудников на удаленку

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сменил юридический адрес штаб-квартиры в Екатеринбурге. По словам директора департамента корпоративного развития и управления персоналом УБРиР Кирилла Попова, в частности это связано с переводом трети сотрудников на дистанционный режим работы.
«Учитывались, в том числе, транспортная доступность, системы безопасности и инженерные сети», — передает слова Кирилла Попова «Коммерсант». Еще одной причиной называется перевод трети персонала на дистанционный режим работы, который в банке начали практиковать еще в 2020 из-за пандемии Covid.
Ранее головной офис УБРиР располагался на улице Сакко и Ванцетти, 67, теперь штаб-квартира будет находиться в бизнес-центре «Саммит» на улице 8 Марта, 51. Площадь нового офиса банка будет составлять около семи тысяч квадратных метров на пяти этажах.
Ранее URA.RU сообщало, что Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) попал под санкции США. Однако в УБРиР заявили, что наложенные ограничения не коснутся его клиентов.
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