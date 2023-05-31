JF: в ЦРУ назвали Зеленскому реальные шансы победить в конфликте Офицер ЦРУ Джиральди: Зеленскому стоит признать, что у ВСУ нет шансов победить 31 мая 2023 в 23:53 Размер текста - 17 + По словам Джиральди, позиция США не способствует прекращению конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины В противостоянии с Москвой Украина не сможет одержать победу. Такое заявление сделал экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди. «У Украины нет шансов на победу. <…> Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров», — сказал Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom . По словам бывшего офицера ЦРУ, Украине лучше всего сосредоточиться на «политическом урегулирование кризиса» с обсуждением территориальных вопросов в дальнейшем. Джиральди считает, что Белый дом поощряет провокации президента Украины Владимира Зеленского вместо того, чтобы приложить усилия для прекращения обостряющегося конфликта. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике заявил, что Лондон подстрекает Киев к террору против России. Заявление главы российского МИД было сделано после слов Джеймса Клеверли — главы МИД Великобритании — о том, что Украина имеет полное право наносить удары по территории России за пределами зоны спецоперации В противостоянии с Москвой Украина не сможет одержать победу. Такое заявление сделал экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди. «У Украины нет шансов на победу. <…> Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров», — сказал Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По словам бывшего офицера ЦРУ, Украине лучше всего сосредоточиться на «политическом урегулирование кризиса» с обсуждением территориальных вопросов в дальнейшем. Джиральди считает, что Белый дом поощряет провокации президента Украины Владимира Зеленского вместо того, чтобы приложить усилия для прекращения обостряющегося конфликта. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике заявил, что Лондон подстрекает Киев к террору против России. Заявление главы российского МИД было сделано после слов Джеймса Клеверли — главы МИД Великобритании — о том, что Украина имеет полное право наносить удары по территории России за пределами зоны спецоперации {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям