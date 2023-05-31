31 мая 2023

FT: Зеленский решил шантажировать НАТО, чтобы попасть в альянс

FT: Зеленский готов поехать на саммит НАТО при условии вступления в альянс
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский пошел на шантаж западных партнеров, для приема Украины в НАТО Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил западным странам, что не приедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если его стране не будут предоставлены гарантии будущего вступления в альянс. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению [в альянс]», — сообщает газета Financial Times. Издание ссылается на осведомленные источники.

Ранее URA.RU рассказало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны, члены НАТО, должны назвать сроки приема государства в альянс уже в 2023 году. Однако, директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный считает, что отсутствие определенной границы с Россией противоречит условиям вступления в альянс.

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил западным странам, что не приедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если его стране не будут предоставлены гарантии будущего вступления в альянс. Об этом сообщает издание Financial Times. «Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению [в альянс]», — сообщает газета Financial Times. Издание ссылается на осведомленные источники. Ранее URA.RU рассказало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны, члены НАТО, должны назвать сроки приема государства в альянс уже в 2023 году. Однако, директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный считает, что отсутствие определенной границы с Россией противоречит условиям вступления в альянс.
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