FT: Зеленский решил шантажировать НАТО, чтобы попасть в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил западным странам, что не приедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если его стране не будут предоставлены гарантии будущего вступления в альянс. Об этом сообщает издание Financial Times.
«Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению [в альянс]», — сообщает газета
Ранее URA.RU рассказало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны, члены НАТО, должны назвать сроки приема государства в альянс уже в 2023 году. Однако, директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный считает, что отсутствие определенной границы с Россией противоречит условиям вступления в альянс.
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