31 мая 2023

RS: НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с РФ

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Представителя НАТО обеспокоены разгоранием конфликта между РФ и альянсом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО подготовила секретный план на случай военного столкновения с Россией. Об этом написал обозреватель Ян Дэвис.

«На саммите в Вильнюсе в июле политическим лидерам НАТО будет предложено одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описано, как альянс отреагирует на спецоперацию России на Украине», — написал Ян Дэвис для портала Responsible Statecraft. Он отметил, что большинство этих планов было подготовлено за закрытыми дверями постоянными военными представителями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и другими должностными лицами альянса и национальной обороны без какой-либо предварительной проверки со стороны парламентских органов и независимых экспертов.

При этом Ян Дэвис призвал представителей НАТО быть более открытыми и осведомлять общественность о своих планах. Это, подчеркнул Ян Дэвис, только повысит доверие к действиям западных стран и НАТО.

Ранее начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржегка допустил войну между НАТО и Россией. По его словам, Россия находится на траектории конфликта с альянсом, и если война начнется, Чехия с первого момента станет ее активным участником.

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НАТО подготовила секретный план на случай военного столкновения с Россией. Об этом написал обозреватель Ян Дэвис. «На саммите в Вильнюсе в июле политическим лидерам НАТО будет предложено одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описано, как альянс отреагирует на спецоперацию России на Украине», — написал Ян Дэвис для портала Responsible Statecraft. Он отметил, что большинство этих планов было подготовлено за закрытыми дверями постоянными военными представителями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и другими должностными лицами альянса и национальной обороны без какой-либо предварительной проверки со стороны парламентских органов и независимых экспертов. При этом Ян Дэвис призвал представителей НАТО быть более открытыми и осведомлять общественность о своих планах. Это, подчеркнул Ян Дэвис, только повысит доверие к действиям западных стран и НАТО. Ранее начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржегка допустил войну между НАТО и Россией. По его словам, Россия находится на траектории конфликта с альянсом, и если война начнется, Чехия с первого момента станет ее активным участником.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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