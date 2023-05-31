RS: НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с РФ

01 июня 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Представителя НАТО обеспокоены разгоранием конфликта между РФ и альянсом Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО подготовила секретный план на случай военного столкновения с Россией. Об этом написал обозреватель Ян Дэвис. «На саммите в Вильнюсе в июле политическим лидерам НАТО будет предложено одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описано, как альянс отреагирует на спецоперацию России на Украине», — написал Ян Дэвис для портала Responsible Statecraft. Он отметил, что большинство этих планов было подготовлено за закрытыми дверями постоянными военными представителями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и другими должностными лицами альянса и национальной обороны без какой-либо предварительной проверки со стороны парламентских органов и независимых экспертов. При этом Ян Дэвис призвал представителей НАТО быть более открытыми и осведомлять общественность о своих планах. Это, подчеркнул Ян Дэвис, только повысит доверие к действиям западных стран и НАТО. Ранее начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржегка допустил войну между НАТО и Россией. По его словам, Россия находится на траектории конфликта с альянсом, и если война начнется, Чехия с первого момента станет ее активным участником.

НАТО подготовила секретный план на случай военного столкновения с Россией. Об этом написал обозреватель Ян Дэвис. «На саммите в Вильнюсе в июле политическим лидерам НАТО будет предложено одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описано, как альянс отреагирует на спецоперацию России на Украине», — написал Ян Дэвис для портала Responsible Statecraft. Он отметил, что большинство этих планов было подготовлено за закрытыми дверями постоянными военными представителями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и другими должностными лицами альянса и национальной обороны без какой-либо предварительной проверки со стороны парламентских органов и независимых экспертов. При этом Ян Дэвис призвал представителей НАТО быть более открытыми и осведомлять общественность о своих планах. Это, подчеркнул Ян Дэвис, только повысит доверие к действиям западных стран и НАТО. Ранее начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржегка допустил войну между НАТО и Россией. По его словам, Россия находится на траектории конфликта с альянсом, и если война начнется, Чехия с первого момента станет ее активным участником.