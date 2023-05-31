31 мая 2023

В Екатеринбурге не могут определиться с ведущим встречи выпускников КВН

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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых) в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, масляков александр
В прошлом году Масляков впервые не приехал в Екатеринбург в качестве ведущего Фото:

Организаторы встречи выпускников КВН в Екатеринбурге встали перед выбором — кто станет главным лицом грядущей игры. О возможных вариантах сообщил телеведущий Валдис Пельш.

«Ведущих, как вы понимаете, традиционно два варианта — либо Александр Васильевич [Масляков], либо Валдис Пельш, третьего не дано. Будет замечательная встреча, приходите», — рассказал Пельш в социальных сетях телевизионной юмористической игры. Отметим, что в прошлом году Масляков впервые не приехал на игру КВН.

Ранее стало известно, что выпускники КВН приедут в Екатеринбург 30 июня. Они выступят в «МТС Live Холл». В качестве гостей ожидаются сборная Дагестана, «СОК» и «Станция Спортивная».

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Организаторы встречи выпускников КВН в Екатеринбурге встали перед выбором — кто станет главным лицом грядущей игры. О возможных вариантах сообщил телеведущий Валдис Пельш. «Ведущих, как вы понимаете, традиционно два варианта — либо Александр Васильевич [Масляков], либо Валдис Пельш, третьего не дано. Будет замечательная встреча, приходите», — рассказал Пельш в социальных сетях телевизионной юмористической игры. Отметим, что в прошлом году Масляков впервые не приехал на игру КВН. Ранее стало известно, что выпускники КВН приедут в Екатеринбург 30 июня. Они выступят в «МТС Live Холл». В качестве гостей ожидаются сборная Дагестана, «СОК» и «Станция Спортивная».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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