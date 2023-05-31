В Екатеринбурге не могут определиться с ведущим встречи выпускников КВН

Организаторы встречи выпускников КВН в Екатеринбурге встали перед выбором — кто станет главным лицом грядущей игры. О возможных вариантах сообщил телеведущий Валдис Пельш.
«Ведущих, как вы понимаете, традиционно два варианта — либо Александр Васильевич [Масляков], либо Валдис Пельш, третьего не дано. Будет замечательная встреча, приходите», — рассказал Пельш в социальных сетях телевизионной юмористической игры. Отметим, что в прошлом году Масляков впервые не приехал на игру КВН.
Ранее стало известно, что выпускники КВН приедут в Екатеринбург 30 июня. Они выступят в «МТС Live Холл». В качестве гостей ожидаются сборная Дагестана, «СОК» и «Станция Спортивная».
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