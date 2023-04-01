Силовики вернули «Мемориалу»* изъятые при обыске книги и технику

02 апреля 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Обыски в офисе организации проходили летом 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Силовики вернули екатеринбургской организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) изъятые при обыске 23 июня 2022 года книги и технику. Об этом сообщил председатель общества Алексей Мосин. «Полиция Екатеринбурга вернула нам все печатные материалы и технику, изъятые при обыске в прошлом году», — написал Мосин в соцсетях. Он добавил, что никаких претензий в адрес организации не высказано, никакого уголовного дела не заведено. Силовики нагрянули с обысками в екатеринбургский «Мемориал» 23 июня 2022 года. Поводом для этого стали сообщения о противоправной деятельности общества. Источник URA.RU в силовых структурах сообщал, что в офисе организации нашли литературу, которую Минюст РФ признал экстремистским материалом. Тогда силовики изъяли более 30 книг. Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга разорвали с «Мемориалом» договор об аренде офиса на Ленина, 99. Общественникам пришлось искать другое здание. Инсайдеры предполагали о переезде в здание Ельцин Центра, однако эту информацию опровергли представители организации. После этого появилась информация о том, что «Мемориал» переезжает в здание бизнес-центра «Манеж» на Коминтерна, 16. Ночью 22 марта в этом БЦ вспыхнул пожар. * — организация «Мемориал» признана в России иноагентом. Минюст РФ внес ее в соответствующий реестр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силовики вернули екатеринбургской организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) изъятые при обыске 23 июня 2022 года книги и технику. Об этом сообщил председатель общества Алексей Мосин. «Полиция Екатеринбурга вернула нам все печатные материалы и технику, изъятые при обыске в прошлом году», — написал Мосин в соцсетях. Он добавил, что никаких претензий в адрес организации не высказано, никакого уголовного дела не заведено. Силовики нагрянули с обысками в екатеринбургский «Мемориал» 23 июня 2022 года. Поводом для этого стали сообщения о противоправной деятельности общества. Источник URA.RU в силовых структурах сообщал, что в офисе организации нашли литературу, которую Минюст РФ признал экстремистским материалом. Тогда силовики изъяли более 30 книг. Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга разорвали с «Мемориалом» договор об аренде офиса на Ленина, 99. Общественникам пришлось искать другое здание. Инсайдеры предполагали о переезде в здание Ельцин Центра, однако эту информацию опровергли представители организации. После этого появилась информация о том, что «Мемориал» переезжает в здание бизнес-центра «Манеж» на Коминтерна, 16. Ночью 22 марта в этом БЦ вспыхнул пожар. * — организация «Мемориал» признана в России иноагентом. Минюст РФ внес ее в соответствующий реестр.