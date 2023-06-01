Российские военкоры заявили о новой PR-акции украинской разведки

Военкоры назвали пиар-акцией ВСУ слухи о диверсантах в Белгородской области

01 июня 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Никакой масштабной попытки прорыва нет, сообщили российские военкоры Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главное управление разведки (ГУР) Украины пыталось устроить пиар-акцию, говоря о прорыве диверсантов на территорию Белгородской области. Об этом сообщили российские военкоры. «Вероятнее всего, ГУР Украины готовило новую пиар-акцию», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры отметили, что никакой масштабной попытки прорыва нет. Они также сообщили, что попытки украинцев продвинуться были пресечены Вооруженными силами РФ. При этом часть вражеских танков подорвалась на минах. Ранее Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о прорыве ВСУ на территорию России, однако отметил сложную ситуацию и обстрелы в регионе. Там призвали граждан сохранять спокойствие. Глава региона Вячеслав Гладков заявил о восьми пострадавших в результате обстрела, передает «Национальная служба новостей».

Главное управление разведки (ГУР) Украины пыталось устроить пиар-акцию, говоря о прорыве диверсантов на территорию Белгородской области. Об этом сообщили российские военкоры. «Вероятнее всего, ГУР Украины готовило новую пиар-акцию», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры отметили, что никакой масштабной попытки прорыва нет. Они также сообщили, что попытки украинцев продвинуться были пресечены Вооруженными силами РФ. При этом часть вражеских танков подорвалась на минах. Ранее Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о прорыве ВСУ на территорию России, однако отметил сложную ситуацию и обстрелы в регионе. Там призвали граждан сохранять спокойствие. Глава региона Вячеслав Гладков заявил о восьми пострадавших в результате обстрела, передает «Национальная служба новостей».