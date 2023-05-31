В Тюменской области абитуриенты, окончившие 9 или 11 классов, могут поступить на бюджетные места в ссузы по более чем 120 направлениям. Информацию озвучил департамент образования и науки региона. Для молодых людей доступно бесплатное обучение в рамках 32 направлений подготовки — от кораблестроения до изобразительного искусства.
«Контрольные цифры приема по программам средне-специального образования очной формы обучения на 2023-2024 учебный год. Бюджетные места», — такой список подготовил департамент образования Тюменской области.
В реестре значатся 32 направления подготовки. В нем есть как рабочие специальности, так и творческие — всего более 120. Образование абитуриентам готовы дать в 18 колледжах и техникумах. Чтобы поступить на бюджет, заявители должны закончить 9 или 11 классов (в зависимости от выбранной профессии).
Вот лишь краткий список специальностей, на которые тюменцы могут отучиться за счет государства:
- мастер-отделочник;
- строитель автомобильных дорог;
- программист;
- электромонтер;
- сварщик;
- оператор нефтяных скважин;
- машинист;
- судостроитель;
- портной;
- стоматолог;
- фармацевт;
- ветеринар;
- повар;
- преподаватель начальных классов;
- актер;
- вокалист;
- графический дизайнер.
Подать документы на обучение можно как онлайн, так и лично. Сроки начала приемных кампаний можно уточнить в самих учебных заведениях. Вот их список:
- Агротехнический колледж (Ялуторовск);
- Голышмановский агропедагогический колледж;
- Ишимский медицинский колледж;
- Колледж цифровых и педагогических технологий (Тюмень);
- Тобольский медицинский колледж имени Солдатова;
- Тобольский многопрофильный техникум;
- Тюменский колледж производственных и социальных технологий;
- Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса;
- Тюменский медицинский колледж;
- Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса;
- Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства;
- Тюменский колледж экономики, управления и права;
- Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж;
- Тюменский государственный университет (филиал в Тобольске);
- Тюменский индустриальный университет;
- Тобольский индустриальный институт (филиал ТИУ);
- Тюменский государственный институт культуры.
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