31 мая 2023

В Тюмени озвучили профессии, которые можно получить бесплатно. Список

В Тюмени абитуриенты могут бесплатно поступить на более чем 120 специальностей
© Служба новостей «URA.RU»
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ПГНИУ экономический конгресс. Пермь, студенты, учебное задание
Молодежь в Тюменской области может получить одну из более 120 профессий за счет государства Фото:

В Тюменской области абитуриенты, окончившие 9 или 11 классов, могут поступить на бюджетные места в ссузы по более чем 120 направлениям. Информацию озвучил департамент образования и науки региона. Для молодых людей доступно бесплатное обучение в рамках 32 направлений подготовки — от кораблестроения до изобразительного искусства.

«Контрольные цифры приема по программам средне-специального образования очной формы обучения на 2023-2024 учебный год. Бюджетные места», — такой список подготовил департамент образования Тюменской области.

В реестре значатся 32 направления подготовки. В нем есть как рабочие специальности, так и творческие — всего более 120. Образование абитуриентам готовы дать в 18 колледжах и техникумах. Чтобы поступить на бюджет, заявители должны закончить 9 или 11 классов (в зависимости от выбранной профессии).

Вот лишь краткий список специальностей, на которые тюменцы могут отучиться за счет государства:

  • мастер-отделочник;
  • строитель автомобильных дорог;
  • программист;
  • электромонтер;
  • сварщик;
  • оператор нефтяных скважин;
  • машинист;
  • судостроитель;
  • портной;
  • стоматолог;
  • фармацевт;
  • ветеринар;
  • повар;
  • преподаватель начальных классов;
  • актер;
  • вокалист;
  • графический дизайнер.

Подать документы на обучение можно как онлайн, так и лично. Сроки начала приемных кампаний можно уточнить в самих учебных заведениях. Вот их список:

  • Агротехнический колледж (Ялуторовск);
  • Голышмановский агропедагогический колледж;
  • Ишимский медицинский колледж;
  • Колледж цифровых и педагогических технологий (Тюмень);
  • Тобольский медицинский колледж имени Солдатова;
  • Тобольский многопрофильный техникум;
  • Тюменский колледж производственных и социальных технологий;
  • Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса;
  • Тюменский медицинский колледж;
  • Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса;
  • Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства;
  • Тюменский колледж экономики, управления и права;
  • Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж;
  • Тюменский государственный университет (филиал в Тобольске);
  • Тюменский индустриальный университет;
  • Тобольский индустриальный институт (филиал ТИУ);
  • Тюменский государственный институт культуры.

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В Тюменской области абитуриенты, окончившие 9 или 11 классов, могут поступить на бюджетные места в ссузы по более чем 120 направлениям. Информацию озвучил департамент образования и науки региона. Для молодых людей доступно бесплатное обучение в рамках 32 направлений подготовки — от кораблестроения до изобразительного искусства. «Контрольные цифры приема по программам средне-специального образования очной формы обучения на 2023-2024 учебный год. Бюджетные места», — такой список подготовил департамент образования Тюменской области. В реестре значатся 32 направления подготовки. В нем есть как рабочие специальности, так и творческие — всего более 120. Образование абитуриентам готовы дать в 18 колледжах и техникумах. Чтобы поступить на бюджет, заявители должны закончить 9 или 11 классов (в зависимости от выбранной профессии). Вот лишь краткий список специальностей, на которые тюменцы могут отучиться за счет государства: Подать документы на обучение можно как онлайн, так и лично. Сроки начала приемных кампаний можно уточнить в самих учебных заведениях. Вот их список:
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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