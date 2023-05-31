В Тюмени озвучили профессии, которые можно получить бесплатно. Список

В Тюмени абитуриенты могут бесплатно поступить на более чем 120 специальностей

01 июня 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Молодежь в Тюменской области может получить одну из более 120 профессий за счет государства Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменской области абитуриенты, окончившие 9 или 11 классов, могут поступить на бюджетные места в ссузы по более чем 120 направлениям. Информацию озвучил департамент образования и науки региона. Для молодых людей доступно бесплатное обучение в рамках 32 направлений подготовки — от кораблестроения до изобразительного искусства. «Контрольные цифры приема по программам средне-специального образования очной формы обучения на 2023-2024 учебный год. Бюджетные места», — такой список подготовил департамент образования Тюменской области. В реестре значатся 32 направления подготовки. В нем есть как рабочие специальности, так и творческие — всего более 120. Образование абитуриентам готовы дать в 18 колледжах и техникумах. Чтобы поступить на бюджет, заявители должны закончить 9 или 11 классов (в зависимости от выбранной профессии). Вот лишь краткий список специальностей, на которые тюменцы могут отучиться за счет государства: мастер-отделочник;

строитель автомобильных дорог;

программист;

электромонтер;

сварщик;

оператор нефтяных скважин;

машинист;

судостроитель;

портной;

стоматолог;

фармацевт;

ветеринар;

повар;

преподаватель начальных классов;

актер;

вокалист;

графический дизайнер. Подать документы на обучение можно как онлайн, так и лично. Сроки начала приемных кампаний можно уточнить в самих учебных заведениях. Вот их список: Агротехнический колледж (Ялуторовск);

Голышмановский агропедагогический колледж;

Ишимский медицинский колледж;

Колледж цифровых и педагогических технологий (Тюмень);

Тобольский медицинский колледж имени Солдатова;

Тобольский многопрофильный техникум;

Тюменский колледж производственных и социальных технологий;

Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса;

Тюменский медицинский колледж;

Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса;

Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства;

Тюменский колледж экономики, управления и права;

Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж;

Тюменский государственный университет (филиал в Тобольске);

Тюменский индустриальный университет;

Тобольский индустриальный институт (филиал ТИУ);

Тюменский государственный институт культуры.

В Тюменской области абитуриенты, окончившие 9 или 11 классов, могут поступить на бюджетные места в ссузы по более чем 120 направлениям. Информацию озвучил департамент образования и науки региона. Для молодых людей доступно бесплатное обучение в рамках 32 направлений подготовки — от кораблестроения до изобразительного искусства. «Контрольные цифры приема по программам средне-специального образования очной формы обучения на 2023-2024 учебный год. Бюджетные места», — такой список подготовил департамент образования Тюменской области. В реестре значатся 32 направления подготовки. В нем есть как рабочие специальности, так и творческие — всего более 120. Образование абитуриентам готовы дать в 18 колледжах и техникумах. Чтобы поступить на бюджет, заявители должны закончить 9 или 11 классов (в зависимости от выбранной профессии). Вот лишь краткий список специальностей, на которые тюменцы могут отучиться за счет государства: Подать документы на обучение можно как онлайн, так и лично. Сроки начала приемных кампаний можно уточнить в самих учебных заведениях. Вот их список: