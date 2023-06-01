Генерал ВСУ: Киев приостановил фланговые атаки под Бахмутом

ВСУ приостановили фланговые атаки под Бахмутом (Артемовском). Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. При этом ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что противник пытается атаковать по флангам.
«В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи», — сказал Сырский. Его слова приводит «Украинская правда».
Бахмут был освобожден 20 мая силами ЧВК «Вагнер». К 1 июня основная часть бойцов вышла из города. При этом врио ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ предпринимают попытки атаковать Бахмут по флангам.
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