Пушилин: ВСУ пытаются атаковать Артемовск по флангам

Денис Пушилин заявил, что все попытки ВСУ атаковать город пресекаются
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Артемовск (Бахмут), но все попытки пресекаются. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«ВСУ пытаются предпринимать попытки атаковать Артемовск по флангам. Эти попытки купируются РФ», — сказал Пушилин журналистам, передает РИА Новости. Сейчас, по словам врио главы ДНР, начнется разминирование города. На это уйдет месяц.
Артемовск был взят 20 мая силами ЧВК «Вагнер». К 1 июня основная часть бойцов вышла из города. После освобождения Артемовска российскими силами ВСУ пытались накопить силы для наступления.
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