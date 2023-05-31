В Москве объяснили, почему выбрали Пермь для всероссийского эксперимента с мигрантами

Всероссийский эксперимент с мигрантами в Перми начнется в июле

01 июня 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Мигрантам объяснят последствия нарушения российских законов и обычаев Фото: Илья Московец © URA.RU Пермский край не подавал заявку на участие во всероссийском эксперименте по социокультурной адаптации мигрантов. Как сообщили URA.RU в Федеральном агентстве по делам национальностей, регион был выбран потому, что у ведомства есть опыт работы с Прикамьем. «Мы изучили обстановку в регионе, хорошо знаем основные точки притяжения мигрантов и выбрали примерную локацию, наиболее подходящую для реализации проекта», — ответили в ФАДН на запрос URA.RU. Агентство сейчас разрабатывает материалы адаптационного курса «вместе с ведущими вузами». Он будет содержать информацию о нормах российского законодательства, правилах проведения религиозных обрядов и последствия их несоблюдения. Подчеркивается, что курс будет в максимально понятном формате. Эксперимент стартует в июле и продлится до конца 2023 года. В качестве пилотных площадок выбрали, помимо Пермского края, Краснодар, Калининград и Московскую область. После завершения эксперимента курс доработают и направят в регионы. «Проблема влияния миграционных процессов на межнациональные отношения характерна для многих экономически привлекательных регионов. Несмотря на то, что осуществление мер по социальной и культурной адаптации в соответствии с действующим законодательством возложено на субъекты Федерации, большинство не принимает никаких усилий», — отметили в федеральном агентстве. О том, что Пермь выбрана в качестве пилотной площадки для эксперимента с мигрантами в мае сообщил в Госдуме РФ глава ФАДН Игорь Баринов. Тогда он сообщил, что регионы для апробации курса были выбраны из-за тяжелого миграционного давления. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков беспокоят массовые сходки иностранных граждан в Индустриальном районе Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский край не подавал заявку на участие во всероссийском эксперименте по социокультурной адаптации мигрантов. Как сообщили URA.RU в Федеральном агентстве по делам национальностей, регион был выбран потому, что у ведомства есть опыт работы с Прикамьем. «Мы изучили обстановку в регионе, хорошо знаем основные точки притяжения мигрантов и выбрали примерную локацию, наиболее подходящую для реализации проекта», — ответили в ФАДН на запрос URA.RU. Агентство сейчас разрабатывает материалы адаптационного курса «вместе с ведущими вузами». Он будет содержать информацию о нормах российского законодательства, правилах проведения религиозных обрядов и последствия их несоблюдения. Подчеркивается, что курс будет в максимально понятном формате. Эксперимент стартует в июле и продлится до конца 2023 года. В качестве пилотных площадок выбрали, помимо Пермского края, Краснодар, Калининград и Московскую область. После завершения эксперимента курс доработают и направят в регионы. «Проблема влияния миграционных процессов на межнациональные отношения характерна для многих экономически привлекательных регионов. Несмотря на то, что осуществление мер по социальной и культурной адаптации в соответствии с действующим законодательством возложено на субъекты Федерации, большинство не принимает никаких усилий», — отметили в федеральном агентстве. О том, что Пермь выбрана в качестве пилотной площадки для эксперимента с мигрантами в мае сообщил в Госдуме РФ глава ФАДН Игорь Баринов. Тогда он сообщил, что регионы для апробации курса были выбраны из-за тяжелого миграционного давления. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков беспокоят массовые сходки иностранных граждан в Индустриальном районе Перми.