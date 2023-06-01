В Перми формируют добровольческий танковый батальон «Молот-2»

01 июня 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Военнослужащим танкового батальона положено денежное довольствие, дополнительные выплаты и различные льготы Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми началось формирование танкового батальона «Молот-2» из числа добровольцев для отправки в зону СВО. Информация опубликована в telegram-канале «Прикамские витязи», в пермском пункте отбора на военную службу по контракту URA.RU ее подтвердили. «Да, действительно, формирование такого батальона сейчас ведется», — сообщил URA.RU представитель военкомата. В 2022 году в Пермском крае были сформированы батальоны «Парма» и «Молот», которые принимают участие в спецоперации. В марте этого в Прикамье началось формирование новых батальонов для участия в СВО. Гражданам, которые поступят на контрактную службу, обещают ежемесячные выплаты до 200 тысяч рублей, а также дополнительные ежедневые выплаты за участие в активных наступательных действиях. Помимо этого, военнослужащим полагается статус ветерана боевых действий, бесплатное обследование, лечение и другие льготы. С февраля прошлого года на территории Украины проводится специальная военная операция. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ее целями являются денацификация и демилитаризация этой страны, защита мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.

В Перми началось формирование танкового батальона «Молот-2» из числа добровольцев для отправки в зону СВО. Информация опубликована в telegram-канале «Прикамские витязи», в пермском пункте отбора на военную службу по контракту URA.RU ее подтвердили. «Да, действительно, формирование такого батальона сейчас ведется», — сообщил URA.RU представитель военкомата. В 2022 году в Пермском крае были сформированы батальоны «Парма» и «Молот», которые принимают участие в спецоперации. В марте этого в Прикамье началось формирование новых батальонов для участия в СВО. Гражданам, которые поступят на контрактную службу, обещают ежемесячные выплаты до 200 тысяч рублей, а также дополнительные ежедневые выплаты за участие в активных наступательных действиях. Помимо этого, военнослужащим полагается статус ветерана боевых действий, бесплатное обследование, лечение и другие льготы. С февраля прошлого года на территории Украины проводится специальная военная операция. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ее целями являются денацификация и демилитаризация этой страны, защита мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.