В Перми формируют добровольческий танковый батальон «Молот-2»

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Армия-2015. Москва, военная техника, танк, полигон
Военнослужащим танкового батальона положено денежное довольствие, дополнительные выплаты и различные льготы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми началось формирование танкового батальона «Молот-2» из числа добровольцев для отправки в зону СВО. Информация опубликована в telegram-канале «Прикамские витязи», в пермском пункте отбора на военную службу по контракту URA.RU ее подтвердили.

«Да, действительно, формирование такого батальона сейчас ведется», — сообщил URA.RU представитель военкомата. В 2022 году в Пермском крае были сформированы батальоны «Парма» и «Молот», которые принимают участие в спецоперации.

В марте этого в Прикамье началось формирование новых батальонов для участия в СВО. Гражданам, которые поступят на контрактную службу, обещают ежемесячные выплаты до 200 тысяч рублей, а также дополнительные ежедневые выплаты за участие в активных наступательных действиях. Помимо этого, военнослужащим полагается статус ветерана боевых действий, бесплатное обследование, лечение и другие льготы.

С февраля прошлого года на территории Украины проводится специальная военная операция. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ее целями являются денацификация и демилитаризация этой страны, защита мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.

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В Перми началось формирование танкового батальона «Молот-2» из числа добровольцев для отправки в зону СВО. Информация опубликована в telegram-канале «Прикамские витязи», в пермском пункте отбора на военную службу по контракту URA.RU ее подтвердили. «Да, действительно, формирование такого батальона сейчас ведется», — сообщил URA.RU представитель военкомата. В 2022 году в Пермском крае были сформированы батальоны «Парма» и «Молот», которые принимают участие в спецоперации. В марте этого в Прикамье началось формирование новых батальонов для участия в СВО. Гражданам, которые поступят на контрактную службу, обещают ежемесячные выплаты до 200 тысяч рублей, а также дополнительные ежедневые выплаты за участие в активных наступательных действиях. Помимо этого, военнослужащим полагается статус ветерана боевых действий, бесплатное обследование, лечение и другие льготы. С февраля прошлого года на территории Украины проводится специальная военная операция. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ее целями являются денацификация и демилитаризация этой страны, защита мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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