В Перми формируют добровольческий танковый батальон «Молот-2»

В Перми началось формирование танкового батальона «Молот-2» из числа добровольцев для отправки в зону СВО. Информация опубликована в telegram-канале «Прикамские витязи», в пермском пункте отбора на военную службу по контракту URA.RU ее подтвердили.
«Да, действительно, формирование такого батальона сейчас ведется», — сообщил URA.RU представитель военкомата. В 2022 году в Пермском крае были сформированы батальоны «Парма» и «Молот», которые принимают участие в спецоперации.
В марте этого в Прикамье началось формирование новых батальонов для участия в СВО. Гражданам, которые поступят на контрактную службу, обещают ежемесячные выплаты до 200 тысяч рублей, а также дополнительные ежедневые выплаты за участие в активных наступательных действиях. Помимо этого, военнослужащим полагается статус ветерана боевых действий, бесплатное обследование, лечение и другие льготы.
С февраля прошлого года на территории Украины проводится специальная военная операция. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ее целями являются денацификация и демилитаризация этой страны, защита мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.