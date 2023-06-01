В честь Дня защиты детей в Екатеринбурге провели магическое шоу. Видео

01 июня 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

«Сима-ленд» отличается своими масштабными праздниками для сотрудников и их детей Фото: Анна Майорова © URA.RU Дети сотрудников компании «Сима-ленд» и ребята из новых регионов России стали участниками магического шоу. В честь Дня защиты детей для них подготовили Венский карнавал, мастер-классы, волшебное шоу с фокусами, а в гости заглянули известные персонажи из комиксов Marvel и мультфильмов. Об этом URA.RU рассказали представители компании. Главный офис «Сима-ленда» на день превратился в магическое место, где исполнялись любые желания детей. Во время развлекательной программы ребята могли безлимитно попрыгать на батутах, поиграть с попугаями, погладить аляскинских маламутов, посетить мастер-классы, разгадать секреты фокусов, познакомиться с динозаврами, а также побывать на театральном шоу и перенестись на Венский карнавал. Кроме детей сотрудников компании первый летний день в сказку превратили для ребят из Донецкой народной республики: они прибыли на Урал из Донецка, Макеевки, Снежного, Енакиево и Харцызска, для которых также подготовили развлечения, устроили экскурсию по офису «Сима-ленда», от которого они остались в восторге. Некоторые ребята отметили, что опыт мецената Андрея Симановского отличный пример того, как нужно строить свою собственную компанию. К слову, юные дончане приехали в регион не просто так: они будут перенимать опыт успешных свердловчан и весь июнь проведут в детском лагере «Таватуй» — локации фонда «Золотое сечение». В образовательном центре они прокачают состязательные навыки под руководством опытных тренеров. Сейчас в лагере дети много общаются между собой, занимаются спортом, танцуют, ходят на дополнительные кружки и играют в шахматы. Дети из ДНР признаются, что их многое удивило на Урале — не только торжество в честь Дня защиты детей и подарки в виде сертификатов, на которые они смогли купить подарки себе и своим близким. «Я на Урале впервые. Слышала, что здесь суровые зимы, а Екатеринбург — большой город. Но реальные масштабы впечатляют. Очень много больших зданий и красивых мест. Посмотреть успели только мельком. Вопреки ожиданиям, очень жарко. Жду экскурсию», — поделилась впечатлениями от поездки Анастасия Шарова из Харцызска. А Александр Чеплыга признался, что его уже удивили масштабы Таватуя и в будущем он очень хочет подняться в горы. Поездку ребят из Донбасса организовали правительство Свердловской области, региональное министерство образования и молодежной политики, областная Федерация шахмат. Также свое гостеприимство проявила компания «Сима-ленд». Подобная помощь детям — это не первая благотворительная акция компании. Ранее в Екатеринбурге дети-сироты сыграли в футбол с сотрудниками силовых структур Свердловской области. Генеральными партнерами турнира выступили «Сима-Ленд», Федерация бокса Свердловской области и депутат Госдумы Лев Ковпак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дети сотрудников компании «Сима-ленд» и ребята из новых регионов России стали участниками магического шоу. В честь Дня защиты детей для них подготовили Венский карнавал, мастер-классы, волшебное шоу с фокусами, а в гости заглянули известные персонажи из комиксов Marvel и мультфильмов. Об этом URA.RU рассказали представители компании. Главный офис «Сима-ленда» на день превратился в магическое место, где исполнялись любые желания детей. Во время развлекательной программы ребята могли безлимитно попрыгать на батутах, поиграть с попугаями, погладить аляскинских маламутов, посетить мастер-классы, разгадать секреты фокусов, познакомиться с динозаврами, а также побывать на театральном шоу и перенестись на Венский карнавал. Кроме детей сотрудников компании первый летний день в сказку превратили для ребят из Донецкой народной республики: они прибыли на Урал из Донецка, Макеевки, Снежного, Енакиево и Харцызска, для которых также подготовили развлечения, устроили экскурсию по офису «Сима-ленда», от которого они остались в восторге. Некоторые ребята отметили, что опыт мецената Андрея Симановского отличный пример того, как нужно строить свою собственную компанию. К слову, юные дончане приехали в регион не просто так: они будут перенимать опыт успешных свердловчан и весь июнь проведут в детском лагере «Таватуй» — локации фонда «Золотое сечение». В образовательном центре они прокачают состязательные навыки под руководством опытных тренеров. Сейчас в лагере дети много общаются между собой, занимаются спортом, танцуют, ходят на дополнительные кружки и играют в шахматы. Дети из ДНР признаются, что их многое удивило на Урале — не только торжество в честь Дня защиты детей и подарки в виде сертификатов, на которые они смогли купить подарки себе и своим близким. «Я на Урале впервые. Слышала, что здесь суровые зимы, а Екатеринбург — большой город. Но реальные масштабы впечатляют. Очень много больших зданий и красивых мест. Посмотреть успели только мельком. Вопреки ожиданиям, очень жарко. Жду экскурсию», — поделилась впечатлениями от поездки Анастасия Шарова из Харцызска. А Александр Чеплыга признался, что его уже удивили масштабы Таватуя и в будущем он очень хочет подняться в горы. Поездку ребят из Донбасса организовали правительство Свердловской области, региональное министерство образования и молодежной политики, областная Федерация шахмат. Также свое гостеприимство проявила компания «Сима-ленд». Подобная помощь детям — это не первая благотворительная акция компании. Ранее в Екатеринбурге дети-сироты сыграли в футбол с сотрудниками силовых структур Свердловской области. Генеральными партнерами турнира выступили «Сима-Ленд», Федерация бокса Свердловской области и депутат Госдумы Лев Ковпак.