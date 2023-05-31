31 мая 2023

Жители «курганской Рублевки» пожаловались на свалку опасных отходов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эко субботник "Чисто май". поселок Теплая Гора. Пермь, мусор, свалка
В Кетово нашли свалку с опасными отходами Фото:

Жители села Кетово (так называемой «курганской Рублевки») заметили на улице Соловьиной кучу мусора, в том числе, мешки с опасными отходами. Об этом сельчане написали на курганском портале «Обратись».

«На поле за домом №1Б на улице Соловьиная образовалась незаконная свалка. Валяются опасные ртутные лампы. Просим принять меры», — говорится в обращении.

По словам жителей Кетово, на пустырь в районе улицы Соловьиная зимой вывозили снег, строительный мусор и бытовые отходы. Один из жителей сфотографировал выброшенные ртутные лампы и мешки с непонятным мусором.

Представители администрации Кетовского округа написали 1 июня в ответе жителям, что лампы уже вывезены и уничтожены согласно правилам утилизации. Остальной мусор планируется убрать в течение месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что рядом с Кетово находится пруд-отстойник — чаша с фекальными отходами. Суд обязал администрацию до конца 2020 года сделать очистные сооружения и канализационный коллектор села Кетово. Однако работы не произведены до сих пор.

В Кетово жители пожаловались на опасную свалку ртутных ламп
В Кетово жители пожаловались на опасную свалку ртутных ламп

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Жители села Кетово (так называемой «курганской Рублевки») заметили на улице Соловьиной кучу мусора, в том числе, мешки с опасными отходами. Об этом сельчане написали на курганском портале «Обратись». «На поле за домом №1Б на улице Соловьиная образовалась незаконная свалка. Валяются опасные ртутные лампы. Просим принять меры», — говорится в обращении. По словам жителей Кетово, на пустырь в районе улицы Соловьиная зимой вывозили снег, строительный мусор и бытовые отходы. Один из жителей сфотографировал выброшенные ртутные лампы и мешки с непонятным мусором. Представители администрации Кетовского округа написали 1 июня в ответе жителям, что лампы уже вывезены и уничтожены согласно правилам утилизации. Остальной мусор планируется убрать в течение месяца. Ранее URA.RU сообщало, что рядом с Кетово находится пруд-отстойник — чаша с фекальными отходами. Суд обязал администрацию до конца 2020 года сделать очистные сооружения и канализационный коллектор села Кетово. Однако работы не произведены до сих пор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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