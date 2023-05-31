Жители «курганской Рублевки» пожаловались на свалку опасных отходов. Фото

01 июня 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

В Кетово нашли свалку с опасными отходами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители села Кетово (так называемой «курганской Рублевки») заметили на улице Соловьиной кучу мусора, в том числе, мешки с опасными отходами. Об этом сельчане написали на курганском портале «Обратись». «На поле за домом №1Б на улице Соловьиная образовалась незаконная свалка. Валяются опасные ртутные лампы. Просим принять меры», — говорится в обращении. По словам жителей Кетово, на пустырь в районе улицы Соловьиная зимой вывозили снег, строительный мусор и бытовые отходы. Один из жителей сфотографировал выброшенные ртутные лампы и мешки с непонятным мусором. Представители администрации Кетовского округа написали 1 июня в ответе жителям, что лампы уже вывезены и уничтожены согласно правилам утилизации. Остальной мусор планируется убрать в течение месяца. Ранее URA.RU сообщало, что рядом с Кетово находится пруд-отстойник — чаша с фекальными отходами. Суд обязал администрацию до конца 2020 года сделать очистные сооружения и канализационный коллектор села Кетово. Однако работы не произведены до сих пор. В Кетово жители пожаловались на опасную свалку ртутных ламп Фото с сайта «Обратись»

Жители села Кетово (так называемой «курганской Рублевки») заметили на улице Соловьиной кучу мусора, в том числе, мешки с опасными отходами. Об этом сельчане написали на курганском портале «Обратись». «На поле за домом №1Б на улице Соловьиная образовалась незаконная свалка. Валяются опасные ртутные лампы. Просим принять меры», — говорится в обращении. По словам жителей Кетово, на пустырь в районе улицы Соловьиная зимой вывозили снег, строительный мусор и бытовые отходы. Один из жителей сфотографировал выброшенные ртутные лампы и мешки с непонятным мусором. Представители администрации Кетовского округа написали 1 июня в ответе жителям, что лампы уже вывезены и уничтожены согласно правилам утилизации. Остальной мусор планируется убрать в течение месяца. Ранее URA.RU сообщало, что рядом с Кетово находится пруд-отстойник — чаша с фекальными отходами. Суд обязал администрацию до конца 2020 года сделать очистные сооружения и канализационный коллектор села Кетово. Однако работы не произведены до сих пор.