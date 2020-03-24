В селе Кетово Курганской области перестали вывозить жидкие отходы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сточные воды пруда-отстойника Чаша в Кетовском районе (так называемой курганской «Рублевкой») могут перелиться через дамбу и затопить дома. В этой связи власти запретили сливать в озеро жидкие отходы. Об объявлении режима ЧС на части территории говорится в информации на сайте администрации.

«Во избежание подтопления СНО «Лесное», попадания сточных вод в реку Пикушка, далее в озеро Щучье и реку Тобол, в пределах границ Кетовского и Лесниковского сельсоветов введен режим «чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении администрации.

Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. Введен запрет на слив отходов. «Организациям, которые вывозят жидкие бытовые отходы рекомендовано их сливать в коллектор города Кургана», — отмечают власти.

Обзвонив местных предпринимателей, которые занимаются откачкой септиков, URA.RU выяснило, что они временно не работают. Вывозить отходы в Курган — дорого. «Вам пяти кубовый септик встанет в 5000 р. Поэтому и городские [ассенизаторские машины] сюда не ездят. Солярку заправляем по 48 рублей. КАМАЗ не как жигули кушает», — уточнил один из предпринимателей.

Другой пояснил, что одному из владельцев ассенизаторских машин в Кетово разрешили вывозить отходы в село Лесники. «Почему одним разрешили, а другим нет, не понятно. Официально говорят, что тот предприниматель якобы вывозит только из больницы, но проверить это сложно», — возмутился мужчина.

По словам одного из бизнесменов ситуация теоретически может измениться к концу недели: «Если власти укрепят дамбу, то могут снова открыть Чаши, и мы начнем работать». Получить оперативные комментарии в администрации районе URA.RU не удалось. Глава района Сергей Дударев на момент звонка был занят.

Озеро Чаши не раз попадало в центр внимания URA.RU. Озеро, куда сливают отходы может быть рассадником инфекций. Санитарные врачи не раз обращались в суд, который обязал администрацию до конца 2020 года сделать очистные сооружения и канализационный коллектор села Кетово.