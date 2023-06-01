01 июня 2023

Ita-Savo: Финляндия укрепит забор на границе с Россией тысячами видеокамер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Электросамокат Whoosh. Челябинск, видеокамера, слежка, штраф, датчик, контроль, безопасность, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение
Забор будет укреплен колючей проволокой и системой видеонаблюдения Фото:

Власти Финляндии планируют установить камеры видеонаблюдения на строящемся заборе на границе с РФ. Об этом заявил журналист финской газеты.

«Забор на границе с Россией будет укреплен колючей проволокой и системой видеонаблюдения. Планируется установить тысячи камер», — сообщил журналист издания Ita-Savo. Уточняется, что установить наблюдение погранслужба решила после жалоб местных жителей на непрочный забор, который возвели за 380 миллионов евро.

Ранее финский обозреватель Юсси Лайне отметил, что забор на границе России и Финляндии напоминает садовое ограждение. Пользователи Twitter посмеялись над новым сооружением. Некоторые из них отметили, что забор выглядит очень хлипким по сравнению с польскими и литовскими заборами.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Финляндии планируют установить камеры видеонаблюдения на строящемся заборе на границе с РФ. Об этом заявил журналист финской газеты. «Забор на границе с Россией будет укреплен колючей проволокой и системой видеонаблюдения. Планируется установить тысячи камер», — сообщил журналист издания Ita-Savo. Уточняется, что установить наблюдение погранслужба решила после жалоб местных жителей на непрочный забор, который возвели за 380 миллионов евро. Ранее финский обозреватель Юсси Лайне отметил, что забор на границе России и Финляндии напоминает садовое ограждение. Пользователи Twitter посмеялись над новым сооружением. Некоторые из них отметили, что забор выглядит очень хлипким по сравнению с польскими и литовскими заборами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...