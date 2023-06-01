Ita-Savo: Финляндия укрепит забор на границе с Россией тысячами видеокамер 02 июня 2023 в 04:18 Размер текста - 17 + Забор будет укреплен колючей проволокой и системой видеонаблюдения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Финляндии планируют установить камеры видеонаблюдения на строящемся заборе на границе с РФ. Об этом заявил журналист финской газеты. «Забор на границе с Россией будет укреплен колючей проволокой и системой видеонаблюдения. Планируется установить тысячи камер», — сообщил журналист издания Ita-Savo. Уточняется, что установить наблюдение погранслужба решила после жалоб местных жителей на непрочный забор, который возвели за 380 миллионов евро. Ранее финский обозреватель Юсси Лайне отметил, что забор на границе России и Финляндии напоминает садовое ограждение. Пользователи Twitter посмеялись над новым сооружением. Некоторые из них отметили, что забор выглядит очень хлипким по сравнению с польскими и литовскими заборами. Власти Финляндии планируют установить камеры видеонаблюдения на строящемся заборе на границе с РФ. Об этом заявил журналист финской газеты. «Забор на границе с Россией будет укреплен колючей проволокой и системой видеонаблюдения. Планируется установить тысячи камер», — сообщил журналист издания Ita-Savo. Уточняется, что установить наблюдение погранслужба решила после жалоб местных жителей на непрочный забор, который возвели за 380 миллионов евро. Ранее финский обозреватель Юсси Лайне отметил, что забор на границе России и Финляндии напоминает садовое ограждение. Пользователи Twitter посмеялись над новым сооружением. Некоторые из них отметили, что забор выглядит очень хлипким по сравнению с польскими и литовскими заборами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям