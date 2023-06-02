Росздравнадзор готовится наказывать чиновников за непредоставление данных о врачах

02 июня 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

За первичное нарушение грозит штраф от 15 до 25 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За не предоставление регионами данных о медицинских организациях и врачах в Единую информационную систему в сфере здравоохранения (далее — ЕГИСЗ) планируется ввести систему штрафов для глав субъектов. Соответствующие поправки в КоАП подготовил Минздрав. «Почти треть регионов РФ в 2022 году не вносила данные в подсистемы ЕГИСЗ. Минздрав предлагает дополнить КоАП новой ст. 6.37, которая позволит Росздравнадзору штрафовать глав регионов, если данные из местного минздрава не поступят в систему вовремя или вообще», — передает информацию источников « Коммерсантъ ». Уточняется, что размер штрафа составит от 15 до 25 тысяч рублей. В случае повторного нарушения виновный должен будет заплатить до 30 тысяч рублей либо будет дисквалифицирован на срок от года до двух лет. Издание также сообщило, что в списке регионов, нарушивших регламент предоставления информации ЕГИСЗ в 2022 году, фигурирует Ямало-Ненецкий автономный округ. В свою очередь, окружной Депздрав не признал наличие нарушений, аргументируя это высокими позициями в рейтинге Минздрава по цифровой зрелости. Ранее сообщалось, что россияне получат доступ к своим медицинским документам в личном кабинете на портале госуслуг. Просматривать истории болезни, дополнять информацию о лечении пациентов смогут врачи из медицинских организаций, которые подключены к системе ЕГИСЗ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За не предоставление регионами данных о медицинских организациях и врачах в Единую информационную систему в сфере здравоохранения (далее — ЕГИСЗ) планируется ввести систему штрафов для глав субъектов. Соответствующие поправки в КоАП подготовил Минздрав. «Почти треть регионов РФ в 2022 году не вносила данные в подсистемы ЕГИСЗ. Минздрав предлагает дополнить КоАП новой ст. 6.37, которая позволит Росздравнадзору штрафовать глав регионов, если данные из местного минздрава не поступят в систему вовремя или вообще», — передает информацию источников «Коммерсантъ». Уточняется, что размер штрафа составит от 15 до 25 тысяч рублей. В случае повторного нарушения виновный должен будет заплатить до 30 тысяч рублей либо будет дисквалифицирован на срок от года до двух лет. Издание также сообщило, что в списке регионов, нарушивших регламент предоставления информации ЕГИСЗ в 2022 году, фигурирует Ямало-Ненецкий автономный округ. В свою очередь, окружной Депздрав не признал наличие нарушений, аргументируя это высокими позициями в рейтинге Минздрава по цифровой зрелости. Ранее сообщалось, что россияне получат доступ к своим медицинским документам в личном кабинете на портале госуслуг. Просматривать истории болезни, дополнять информацию о лечении пациентов смогут врачи из медицинских организаций, которые подключены к системе ЕГИСЗ.