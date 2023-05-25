Парашютисты-десантники работают в труднодоступных местах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В борьбе с лесными пожарами в Свердловской области задействовано более 400 парашютистов-десантников ФБУ «Авиалесоохрана». Об этом URA.RU рассказали в ведомстве.

«В целом на тушении лесных пожаров в Свердловской области работают более 860 человек. Действенную помощь региону в борьбе с огнем оказывает 421 парашютист-десантник федеральной „Авиалесоохраны“, „Авиалесоохраны“ Ханты-Мансийского автономного округа, Архангельской области и четыре летчика-наблюдателя», — пояснили в организации.

Чтобы мониторить обстановку и доставлять десантников в труднодоступные места, в работу пустили восемь вертолетов и самолетов, в том числе три собственных вертолета «Авиалесоохраны» — МИ-8-МТВ-1 с увеличенной дальностью полета. «Парашютисты-десантники с помощью ранцевых лесных огнетушителей точечно обрабатывают кромку пожара, лопатами прокапывают минерализованные полосы, пешком ежедневно проходят по несколько километров до мест действующих очагов», — сообщили в ведомстве. Где есть возможность, спасатели стараются проезжать на спецтехнике, чтобы начать прокладку минерализованных полос.

Из-за жаркой и сухой погоды в Свердловской области в два раза увеличилась площадь пожаров. Чтобы справится с возгораниями, спасатели приглашают добровольцев, а губернатор Куйвашев пообещал денежные награды за поимку поджигателей.

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»