В Свердловской области на борьбу с пожарами вывели десантников. Фото, видео

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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, лес, лесной пожар, лесной массив, лес в дыму
Парашютисты-десантники работают в труднодоступных местах Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В борьбе с лесными пожарами в Свердловской области задействовано более 400 парашютистов-десантников ФБУ «Авиалесоохрана». Об этом URA.RU рассказали в ведомстве.

«В целом на тушении лесных пожаров в Свердловской области работают более 860 человек. Действенную помощь региону в борьбе с огнем оказывает 421 парашютист-десантник федеральной „Авиалесоохраны“, „Авиалесоохраны“ Ханты-Мансийского автономного округа, Архангельской области и четыре летчика-наблюдателя», — пояснили в организации.

Чтобы мониторить обстановку и доставлять десантников в труднодоступные места, в работу пустили восемь вертолетов и самолетов, в том числе три собственных вертолета «Авиалесоохраны» — МИ-8-МТВ-1 с увеличенной дальностью полета. «Парашютисты-десантники с помощью ранцевых лесных огнетушителей точечно обрабатывают кромку пожара, лопатами прокапывают минерализованные полосы, пешком ежедневно проходят по несколько километров до мест действующих очагов», — сообщили в ведомстве. Где есть возможность, спасатели стараются проезжать на спецтехнике, чтобы начать прокладку минерализованных полос.

Из-за жаркой и сухой погоды в Свердловской области в два раза увеличилась площадь пожаров. Чтобы справится с возгораниями, спасатели приглашают добровольцев, а губернатор Куйвашев пообещал денежные награды за поимку поджигателей.

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В борьбе с лесными пожарами в Свердловской области задействовано более 400 парашютистов-десантников ФБУ «Авиалесоохрана». Об этом URA.RU рассказали в ведомстве. «В целом на тушении лесных пожаров в Свердловской области работают более 860 человек. Действенную помощь региону в борьбе с огнем оказывает 421 парашютист-десантник федеральной „Авиалесоохраны“, „Авиалесоохраны“ Ханты-Мансийского автономного округа, Архангельской области и четыре летчика-наблюдателя», — пояснили в организации. Чтобы мониторить обстановку и доставлять десантников в труднодоступные места, в работу пустили восемь вертолетов и самолетов, в том числе три собственных вертолета «Авиалесоохраны» — МИ-8-МТВ-1 с увеличенной дальностью полета. «Парашютисты-десантники с помощью ранцевых лесных огнетушителей точечно обрабатывают кромку пожара, лопатами прокапывают минерализованные полосы, пешком ежедневно проходят по несколько километров до мест действующих очагов», — сообщили в ведомстве. Где есть возможность, спасатели стараются проезжать на спецтехнике, чтобы начать прокладку минерализованных полос. Из-за жаркой и сухой погоды в Свердловской области в два раза увеличилась площадь пожаров. Чтобы справится с возгораниями, спасатели приглашают добровольцев, а губернатор Куйвашев пообещал денежные награды за поимку поджигателей.
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