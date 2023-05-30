Свердловская область постепенно избавляется от главной проблемы месяца

В Свердловской области снизилось количество пожаров

31 мая 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Помимо сотрудников Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств, пожары тушат и арендаторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области снизилось количество пожаров: вчера на территории региона действовало 23 возгорания, а по данным на 31 мая — 19. Об этом сообщает департамент информационной политики. «По данным на 8:00 31 мая в Свердловской области действует 19 лесных пожаров на общей площади 3,8 тысячи гектаров, из них 10 пожаров на площади 1,3 тысячи гектаров локализованы. Всего за 30 мая в Свердловской области ликвидировано 15 лесных пожаров», — рассказали представители правительства. Как сообщает ДИП, за последние сутки удалось потушить крупные пожары в Алапаевском районе, Березовском и Талицком городских округах, в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и городском округе Первоуральск. Также были локализованы и не распространяются возгорания в Сосьвинском, Сысертском, Асбестовском ГО, в городских округах Верхняя Пышма, Сухой Лог и Верхотурский. Сейчас тушением пожаров занимаются более 850 специалистов, среди них не только сотрудники Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств, но и арендаторы. Вчера, 30 мая, на территории Свердловской области потушили 10 природных пожаров. Всего в регионе было зафиксировано 23 возгорания.

В Свердловской области снизилось количество пожаров: вчера на территории региона действовало 23 возгорания, а по данным на 31 мая — 19. Об этом сообщает департамент информационной политики. «По данным на 8:00 31 мая в Свердловской области действует 19 лесных пожаров на общей площади 3,8 тысячи гектаров, из них 10 пожаров на площади 1,3 тысячи гектаров локализованы. Всего за 30 мая в Свердловской области ликвидировано 15 лесных пожаров», — рассказали представители правительства. Как сообщает ДИП, за последние сутки удалось потушить крупные пожары в Алапаевском районе, Березовском и Талицком городских округах, в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и городском округе Первоуральск. Также были локализованы и не распространяются возгорания в Сосьвинском, Сысертском, Асбестовском ГО, в городских округах Верхняя Пышма, Сухой Лог и Верхотурский. Сейчас тушением пожаров занимаются более 850 специалистов, среди них не только сотрудники Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств, но и арендаторы. Вчера, 30 мая, на территории Свердловской области потушили 10 природных пожаров. Всего в регионе было зафиксировано 23 возгорания.