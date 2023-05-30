30 мая 2023

Свердловская область постепенно избавляется от главной проблемы месяца

В Свердловской области снизилось количество пожаров
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Тушение пожара в лесу на озере Глухое. Екатеринбург, мчс, лесной пожар, тушение лесных пожаров
Помимо сотрудников Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств, пожары тушат и арендаторы Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области снизилось количество пожаров: вчера на территории региона действовало 23 возгорания, а по данным на 31 мая — 19. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«По данным на 8:00 31 мая в Свердловской области действует 19 лесных пожаров на общей площади 3,8 тысячи гектаров, из них 10 пожаров на площади 1,3 тысячи гектаров локализованы. Всего за 30 мая в Свердловской области ликвидировано 15 лесных пожаров», — рассказали представители правительства.

Как сообщает ДИП, за последние сутки удалось потушить крупные пожары в Алапаевском районе, Березовском и Талицком городских округах, в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и городском округе Первоуральск. Также были локализованы и не распространяются возгорания в Сосьвинском, Сысертском, Асбестовском ГО, в городских округах Верхняя Пышма, Сухой Лог и Верхотурский. Сейчас тушением пожаров занимаются более 850 специалистов, среди них не только сотрудники Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств, но и арендаторы.

Вчера, 30 мая, на территории Свердловской области потушили 10 природных пожаров. Всего в регионе было зафиксировано 23 возгорания.

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В Свердловской области снизилось количество пожаров: вчера на территории региона действовало 23 возгорания, а по данным на 31 мая — 19. Об этом сообщает департамент информационной политики. «По данным на 8:00 31 мая в Свердловской области действует 19 лесных пожаров на общей площади 3,8 тысячи гектаров, из них 10 пожаров на площади 1,3 тысячи гектаров локализованы. Всего за 30 мая в Свердловской области ликвидировано 15 лесных пожаров», — рассказали представители правительства. Как сообщает ДИП, за последние сутки удалось потушить крупные пожары в Алапаевском районе, Березовском и Талицком городских округах, в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и городском округе Первоуральск. Также были локализованы и не распространяются возгорания в Сосьвинском, Сысертском, Асбестовском ГО, в городских округах Верхняя Пышма, Сухой Лог и Верхотурский. Сейчас тушением пожаров занимаются более 850 специалистов, среди них не только сотрудники Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств, но и арендаторы. Вчера, 30 мая, на территории Свердловской области потушили 10 природных пожаров. Всего в регионе было зафиксировано 23 возгорания.
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