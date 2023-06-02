Глава Смоленской области подтвердил атаку беспилотников ВСУ. Фото

Глава Смоленской области Анохин: ВСУ атаковали беспилотниками топливно-энергетический комплекс
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
Беспилотники ВСУ атаковали Смоленскую область ночью 2 июня Фото:
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Ночью 2 июня два объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Смоленской области были атакованы беспилотниками. Об этом заявил врио губернатора региона Василий Анохин.

«Сегодня около 3 часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что беспилотники не смогли нанести критических повреждений. Возгорания не случилось. На месте происшествия работают оперативные службы. Ранее об атаке сообщал telegram-канал SHOT.

Фрагменты беспилотника
Фрагменты беспилотника
Фото:
Воронка от удара
Воронка от удара
Фото:

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Ночью 2 июня два объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Смоленской области были атакованы беспилотниками. Об этом заявил врио губернатора региона Василий Анохин. «Сегодня около 3 часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что беспилотники не смогли нанести критических повреждений. Возгорания не случилось. На месте происшествия работают оперативные службы. Ранее об атаке сообщал telegram-канал SHOT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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