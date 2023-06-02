Ночью 2 июня два объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Смоленской области были атакованы беспилотниками. Об этом заявил врио губернатора региона Василий Анохин.
«Сегодня около 3 часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что беспилотники не смогли нанести критических повреждений. Возгорания не случилось. На месте происшествия работают оперативные службы. Ранее об атаке сообщал telegram-канал SHOT.
Ночью 2 июня два объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Смоленской области были атакованы беспилотниками. Об этом заявил врио губернатора региона Василий Анохин. «Сегодня около 3 часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что беспилотники не смогли нанести критических повреждений. Возгорания не случилось. На месте происшествия работают оперативные службы. Ранее об атаке сообщал telegram-канал SHOT.