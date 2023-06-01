01 июня 2023

Депутаты поставили «неуд» главе челябинского города

Работу мэра Верхнего Уфалея Тарасова признали неудовлетворительной
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы, отчет Андрея Меньшенина. Челябинск, чиновники, заседание, депутаты, бюрократы
Народные избранники единогласно выразили мэру Верхнего Уфалея свое недовольство Фото:

Депутаты горсобрания Верхнего Уфалея (Челябинская область) поставили «неуд» за работу главе города Сергею Тарасову. Эту информацию подтвердили 2 июня URA.RU в собрании. Повторение такой оценки позволит инициировать досрочную отставку градоначальника.

«Заседание состоялось накануне. Работу Тарасова признали неудовлетворительной единогласно. Слишком много к ней нареканий и у жителей, и у депутатов», — пояснили URA.RU в собрании.

На сегодня Верхний Уфалей лидирует в регионе по числу жалоб населения на работу местных властей, а Тарасов получает персональные претензии со стороны губернатора Алексея Текслера. Ранее по схожей причине потерял должность глава Нагайбакского района Иван Сурменев. В списке потенциальных «досрочников» — глава Чесменского района Татьяна Жморщук и глава Локомотивного городского округа Александр Мордвинов.

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Депутаты горсобрания Верхнего Уфалея (Челябинская область) поставили «неуд» за работу главе города Сергею Тарасову. Эту информацию подтвердили 2 июня URA.RU в собрании. Повторение такой оценки позволит инициировать досрочную отставку градоначальника. «Заседание состоялось накануне. Работу Тарасова признали неудовлетворительной единогласно. Слишком много к ней нареканий и у жителей, и у депутатов», — пояснили URA.RU в собрании. На сегодня Верхний Уфалей лидирует в регионе по числу жалоб населения на работу местных властей, а Тарасов получает персональные претензии со стороны губернатора Алексея Текслера. Ранее по схожей причине потерял должность глава Нагайбакского района Иван Сурменев. В списке потенциальных «досрочников» — глава Чесменского района Татьяна Жморщук и глава Локомотивного городского округа Александр Мордвинов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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