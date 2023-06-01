Депутаты поставили «неуд» главе челябинского города

Работу мэра Верхнего Уфалея Тарасова признали неудовлетворительной

02 июня 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Народные избранники единогласно выразили мэру Верхнего Уфалея свое недовольство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты горсобрания Верхнего Уфалея (Челябинская область) поставили «неуд» за работу главе города Сергею Тарасову. Эту информацию подтвердили 2 июня URA.RU в собрании. Повторение такой оценки позволит инициировать досрочную отставку градоначальника. «Заседание состоялось накануне. Работу Тарасова признали неудовлетворительной единогласно. Слишком много к ней нареканий и у жителей, и у депутатов», — пояснили URA.RU в собрании. На сегодня Верхний Уфалей лидирует в регионе по числу жалоб населения на работу местных властей, а Тарасов получает персональные претензии со стороны губернатора Алексея Текслера. Ранее по схожей причине потерял должность глава Нагайбакского района Иван Сурменев. В списке потенциальных «досрочников» — глава Чесменского района Татьяна Жморщук и глава Локомотивного городского округа Александр Мордвинов.

Депутаты горсобрания Верхнего Уфалея (Челябинская область) поставили «неуд» за работу главе города Сергею Тарасову. Эту информацию подтвердили 2 июня URA.RU в собрании. Повторение такой оценки позволит инициировать досрочную отставку градоначальника. «Заседание состоялось накануне. Работу Тарасова признали неудовлетворительной единогласно. Слишком много к ней нареканий и у жителей, и у депутатов», — пояснили URA.RU в собрании. На сегодня Верхний Уфалей лидирует в регионе по числу жалоб населения на работу местных властей, а Тарасов получает персональные претензии со стороны губернатора Алексея Текслера. Ранее по схожей причине потерял должность глава Нагайбакского района Иван Сурменев. В списке потенциальных «досрочников» — глава Чесменского района Татьяна Жморщук и глава Локомотивного городского округа Александр Мордвинов.