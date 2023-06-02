Премьер Венгрии Орбан потребовал не допустить контрнаступления ВСУ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал контрнаступление Украины кровавой бойней Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украину нужно отговорить от контрнаступления и переориентировать на мирные переговоры. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров», — заявил он. Орбан выступал в программе венгерской радиостанции «Кошут».

Он назвал проведение контрнаступлений кровавой бойней. Премьер-министр подчеркнул, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся.

Ранее Орбан сообщил, что не может представить ситуацию, где Россию победят. По его словам, Россию можно победить только в сказке. Премьер-министр также заявил, что часть Украины — это «древняя венгерская земля», передает телеканал 360.

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Украину нужно отговорить от контрнаступления и переориентировать на мирные переговоры. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров», — заявил он. Орбан выступал в программе венгерской радиостанции «Кошут». Он назвал проведение контрнаступлений кровавой бойней. Премьер-министр подчеркнул, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся. Ранее Орбан сообщил, что не может представить ситуацию, где Россию победят. По его словам, Россию можно победить только в сказке. Премьер-министр также заявил, что часть Украины — это «древняя венгерская земля», передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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