Орбан не смог представить ситуацию, в которой Россию победят

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Россию могут победить только в сказке, заявил Виктор Орбан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россию можно победить только в сказке. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Только в сказке может быть ситуация, при которой Россию победят. У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу», — подчеркнул Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Тем не менее министр считает, что в конфликте на Украине в выигрыше никто не будет, а только проигравшие.

Ранее Орбан заявлял, что мир на Украине возникнет в том случае, если к власти в США вновь придет экс-глава страны Дональд Трамп. Также он удивился, когда узнал, что Украину все члены НАТО якобы ждут в альянсе, пишет Life. После Украины РФ предрекли новую точку для противостояния с Западом — Арктика. Орбан высказывал схожую мысль, передает телеканал 360.

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Россию можно победить только в сказке. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Только в сказке может быть ситуация, при которой Россию победят. У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу», — подчеркнул Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Тем не менее министр считает, что в конфликте на Украине в выигрыше никто не будет, а только проигравшие. Ранее Орбан заявлял, что мир на Украине возникнет в том случае, если к власти в США вновь придет экс-глава страны Дональд Трамп. Также он удивился, когда узнал, что Украину все члены НАТО якобы ждут в альянсе, пишет Life. После Украины РФ предрекли новую точку для противостояния с Западом — Арктика. Орбан высказывал схожую мысль, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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