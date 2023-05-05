Орбан не смог представить ситуацию, в которой Россию победят

05 мая 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Россию могут победить только в сказке, заявил Виктор Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россию можно победить только в сказке. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Только в сказке может быть ситуация, при которой Россию победят. У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу», — подчеркнул Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Тем не менее министр считает, что в конфликте на Украине в выигрыше никто не будет, а только проигравшие. Ранее Орбан заявлял, что мир на Украине возникнет в том случае, если к власти в США вновь придет экс-глава страны Дональд Трамп. Также он удивился, когда узнал, что Украину все члены НАТО якобы ждут в альянсе, пишет Life . После Украины РФ предрекли новую точку для противостояния с Западом — Арктика. Орбан высказывал схожую мысль, передает телеканал 360.

Россию можно победить только в сказке. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Только в сказке может быть ситуация, при которой Россию победят. У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу», — подчеркнул Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Тем не менее министр считает, что в конфликте на Украине в выигрыше никто не будет, а только проигравшие. Ранее Орбан заявлял, что мир на Украине возникнет в том случае, если к власти в США вновь придет экс-глава страны Дональд Трамп. Также он удивился, когда узнал, что Украину все члены НАТО якобы ждут в альянсе, пишет Life. После Украины РФ предрекли новую точку для противостояния с Западом — Арктика. Орбан высказывал схожую мысль, передает телеканал 360.