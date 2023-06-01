Жители ЯНАО не могут записать детей в школьные лагеря из-за отсутствия мест

В пришкольных лагерях округа не хватает мест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Салехарда (ЯНАО) пожаловалась, что не может записать ребенка в пришкольный лагерь, потому что нет свободных мест. Об этом Наталья Андреева написала в соцсети «ВКонтакте».

«Невозможно попасть в пришкольный лагерь. Писала в две школы — получила два отказа по причине отсутствия мест. Почему формируются такие маленькие группы?» — поинтересовалась автор в группе правительства ЯНАО.

С подобной проблемой столкнулась и жительница Пуровского района, который сообщили, что в лагерь берут только детей льготников. «Почему в Тарко-Сале в школьный лагерь берут… только детей льготных категорий? Не льготникам куда детей девать? На 4 часа в другие учреждения меня не устраивает!» — написала Лилия Юрьевна.

В первом случае мэрия Салехарда ответила, что школьные лагеря полностью укомплектованы. Свободные места есть в школе №6. Также в летний период запланированы альтернативные формы организации детского досуга в учреждениях дополнительного образования. Во втором случае департамент образования пояснил, что первоочередно в лагеря записывают детей льготной категории.

«В 2023 году подача заявлений родителей в летний пришкольный лагерь организован через портал госуслуг. Первоочередным правом, действительно, обладают льготные категории. На базе школ Тарко-Сале предусмотрено 200 мест в соответствии с требованиями законодательства. Вместе с тем, предусмотрена работа профильных площадок, в том числе на базе учреждений дополнительного образования», — ответили в департаменте образования.