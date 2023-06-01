Глава ЧВК «Вагнер» заявил о планах посетить Тюмень

02 июня 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин не стал раскрывать дату вероятного визита в Тюменскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин планирует приехать в Тюмень. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «Пресс-служба Пригожина». Глава российской ЧВК пока не знает, будет ли он давать пресс-конференцию для местных СМИ во время своего визита. «Я, безусловно, когда-то доберусь до Тюмени. Но те города, которые я посетил, это были не пресс-конференции. Это были встречи с нашими информационными партнерами, которые мы специально выложили в открытый доступ. Те части, которые они посчитали нужным, чтобы общество знало, что мы обсуждаем», — указано в ответе Евгения Пригожина на запрос издания 72.ru. В марте 2023 года в Тюмени был открыт центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». За несколько дней до этого компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которая принадлежит бизнесмену, попала под персональные санкции президента Украины Владимира Зеленского.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин планирует приехать в Тюмень. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «Пресс-служба Пригожина». Глава российской ЧВК пока не знает, будет ли он давать пресс-конференцию для местных СМИ во время своего визита. «Я, безусловно, когда-то доберусь до Тюмени. Но те города, которые я посетил, это были не пресс-конференции. Это были встречи с нашими информационными партнерами, которые мы специально выложили в открытый доступ. Те части, которые они посчитали нужным, чтобы общество знало, что мы обсуждаем», — указано в ответе Евгения Пригожина на запрос издания 72.ru. В марте 2023 года в Тюмени был открыт центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». За несколько дней до этого компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которая принадлежит бизнесмену, попала под персональные санкции президента Украины Владимира Зеленского.