Глава ЧВК «Вагнер» заявил о планах посетить Тюмень

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин планирует приехать в Тюмень. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «Пресс-служба Пригожина». Глава российской ЧВК пока не знает, будет ли он давать пресс-конференцию для местных СМИ во время своего визита.
«Я, безусловно, когда-то доберусь до Тюмени. Но те города, которые я посетил, это были не пресс-конференции. Это были встречи с нашими информационными партнерами, которые мы специально выложили в открытый доступ. Те части, которые они посчитали нужным, чтобы общество знало, что мы обсуждаем», — указано в ответе Евгения Пригожина на запрос издания 72.ru.
В марте 2023 года в Тюмени был открыт центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». За несколько дней до этого компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которая принадлежит бизнесмену, попала под персональные санкции президента Украины Владимира Зеленского.
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