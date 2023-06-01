В Тюмени выросли цены на водонагреватели

В Тюмени стоимость водонагревателей за полгода выросла на 5-7%. Об этом URA.RU рассказал технический директор «ТМ-Климат» Александр Шувалов.
«Цены на водонагреватели также, как и на все бытовое оборудование, меняются. За последние полгода выросли примерно на 5-7%. Сезонность сильно не влияет на цену, а вот запасы на складах и спрос растет в основном к периоду отключения горячей воды» — сообщил URA.RU Шувалов.
Он также добавил, что жители Тюмени заранее готовятся к отключению горячей воды в городе. Поэтому такого большого спроса на товар, как на кондиционеры, сейчас нет. Технический директор отметил, что средняя стоимость водонагревателя на 50-80 литров составляет 17-20 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидается дефицит водонагревателей из-за ухода производителей c российского рынка. По словам источника агентства, тюменцам придется вместо европейских устройств использовать корейские и турецкие.
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