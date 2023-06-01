01 июня 2023

В Тюмени выросли цены на водонагреватели

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, сантехника, горячая вода, бытовая техника, котел, водонагреватель, бойлер, занусси
Средняя стоимость водонагревателя на 50-80 литров составляет 17-20 тысяч рублей Фото:

В Тюмени стоимость водонагревателей за полгода выросла на 5-7%. Об этом URA.RU рассказал технический директор «ТМ-Климат» Александр Шувалов.

«Цены на водонагреватели также, как и на все бытовое оборудование, меняются. За последние полгода выросли примерно на 5-7%. Сезонность сильно не влияет на цену, а вот запасы на складах и спрос растет в основном к периоду отключения горячей воды» — сообщил URA.RU Шувалов.

Он также добавил, что жители Тюмени заранее готовятся к отключению горячей воды в городе. Поэтому такого большого спроса на товар, как на кондиционеры, сейчас нет. Технический директор отметил, что средняя стоимость водонагревателя на 50-80 литров составляет 17-20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидается дефицит водонагревателей из-за ухода производителей c российского рынка. По словам источника агентства, тюменцам придется вместо европейских устройств использовать корейские и турецкие.

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В Тюмени стоимость водонагревателей за полгода выросла на 5-7%. Об этом URA.RU рассказал технический директор «ТМ-Климат» Александр Шувалов. «Цены на водонагреватели также, как и на все бытовое оборудование, меняются. За последние полгода выросли примерно на 5-7%. Сезонность сильно не влияет на цену, а вот запасы на складах и спрос растет в основном к периоду отключения горячей воды» — сообщил URA.RU Шувалов. Он также добавил, что жители Тюмени заранее готовятся к отключению горячей воды в городе. Поэтому такого большого спроса на товар, как на кондиционеры, сейчас нет. Технический директор отметил, что средняя стоимость водонагревателя на 50-80 литров составляет 17-20 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидается дефицит водонагревателей из-за ухода производителей c российского рынка. По словам источника агентства, тюменцам придется вместо европейских устройств использовать корейские и турецкие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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