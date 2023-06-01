В Тюмени выросли цены на водонагреватели

02 июня 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость водонагревателя на 50-80 литров составляет 17-20 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени стоимость водонагревателей за полгода выросла на 5-7%. Об этом URA.RU рассказал технический директор «ТМ-Климат» Александр Шувалов. «Цены на водонагреватели также, как и на все бытовое оборудование, меняются. За последние полгода выросли примерно на 5-7%. Сезонность сильно не влияет на цену, а вот запасы на складах и спрос растет в основном к периоду отключения горячей воды» — сообщил URA.RU Шувалов. Он также добавил, что жители Тюмени заранее готовятся к отключению горячей воды в городе. Поэтому такого большого спроса на товар, как на кондиционеры, сейчас нет. Технический директор отметил, что средняя стоимость водонагревателя на 50-80 литров составляет 17-20 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидается дефицит водонагревателей из-за ухода производителей c российского рынка. По словам источника агентства, тюменцам придется вместо европейских устройств использовать корейские и турецкие.

В Тюмени стоимость водонагревателей за полгода выросла на 5-7%. Об этом URA.RU рассказал технический директор «ТМ-Климат» Александр Шувалов. «Цены на водонагреватели также, как и на все бытовое оборудование, меняются. За последние полгода выросли примерно на 5-7%. Сезонность сильно не влияет на цену, а вот запасы на складах и спрос растет в основном к периоду отключения горячей воды» — сообщил URA.RU Шувалов. Он также добавил, что жители Тюмени заранее готовятся к отключению горячей воды в городе. Поэтому такого большого спроса на товар, как на кондиционеры, сейчас нет. Технический директор отметил, что средняя стоимость водонагревателя на 50-80 литров составляет 17-20 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидается дефицит водонагревателей из-за ухода производителей c российского рынка. По словам источника агентства, тюменцам придется вместо европейских устройств использовать корейские и турецкие.