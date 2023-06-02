Минобороны: ВС РФ уничтожили ключевые военные объекты Украины

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ВС РФ поразили ПВО Украины, уточняют в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия поразила высокоточным ударом средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием <…> по средствам противовоздушной обороны Украины», — уточнили в военном ведомстве в ходе брифинга. Уточняется, что данные средства ПВО прикрывали важные объекты военной инфраструктуры.

Ранее в Генштабе уточнили, что к концу текущего года планируется масштабная модернизация российской армии. Будут сформированы несколько военных округов.

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Российская армия поразила высокоточным ударом средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием <…> по средствам противовоздушной обороны Украины», — уточнили в военном ведомстве в ходе брифинга. Уточняется, что данные средства ПВО прикрывали важные объекты военной инфраструктуры. Ранее в Генштабе уточнили, что к концу текущего года планируется масштабная модернизация российской армии. Будут сформированы несколько военных округов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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