Минобороны: ВС РФ уничтожили ключевые военные объекты Украины

ВС РФ поразили ПВО Украины, уточняют в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия поразила высокоточным ударом средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием <…> по средствам противовоздушной обороны Украины», — уточнили в военном ведомстве в ходе брифинга. Уточняется, что данные средства ПВО прикрывали важные объекты военной инфраструктуры.
Ранее в Генштабе уточнили, что к концу текущего года планируется масштабная модернизация российской армии. Будут сформированы несколько военных округов.
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