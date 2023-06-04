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В Кургане ищут инвестора, который вложит млрд рублей в строительство завода по переработке газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод комплекса сжиженного природного газа "Новатэк". Магнитогорск, газ, завод, новатек, проивзодство
В Кургане планируют построить завод по переработке сжиженного газа за  один млрд рублей Фото:

Власти Кургана ищут инвестора, который вложит один миллиард рублей в строительство завода по производству сжиженного газа. Комплекс планируют разместить в районе трассы «Иртыш». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

«Инвестиционный проект: строительство комплекса по сжижению природного газа. Предпосылки: отсутствие газификации в восточной части Курганской области. Для размещения производства имеется свободный земельный участок площадью 39,75 гектаров в районе 253 км трассы „Иртыш“. Объем инвестиций: 1 млрд рублей», — указано на сайте администрации города. Производство позволит создать порядка 50 новых рабочих мест.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане планируют построить завод по производству керамзитового гравия. Инвестору необходимо будет вложить 500 тысяч рублей. Также сообщалось, что московский инвестор тормозит строительство завода по переработке газа в Курганской области. Новое производство должны были реализовать еще три года назад, но проект поставили на паузу.

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Власти Кургана ищут инвестора, который вложит один миллиард рублей в строительство завода по производству сжиженного газа. Комплекс планируют разместить в районе трассы «Иртыш». Об этом сообщается на сайте мэрии города. «Инвестиционный проект: строительство комплекса по сжижению природного газа. Предпосылки: отсутствие газификации в восточной части Курганской области. Для размещения производства имеется свободный земельный участок площадью 39,75 гектаров в районе 253 км трассы „Иртыш“. Объем инвестиций: 1 млрд рублей», — указано на сайте администрации города. Производство позволит создать порядка 50 новых рабочих мест. Ранее URA.RU писало, что в Кургане планируют построить завод по производству керамзитового гравия. Инвестору необходимо будет вложить 500 тысяч рублей. Также сообщалось, что московский инвестор тормозит строительство завода по переработке газа в Курганской области. Новое производство должны были реализовать еще три года назад, но проект поставили на паузу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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