Старший лейтенант назвал сложности, которые ждут армию РФ при наступлении ВСУ

03 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

России нужно не дать ВСУ выйти на вспомогательные направления, считает Александр Матюшин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основными сложностями, которые ждут российскую армию при контрнаступлении ВСУ, будут определение места основного удара, возможность выдержать его и не дать украинской армии продвинуться на вспомогательных направлениях. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. «Сложности будут — выдержать удары самого контрнаступления, первый удар, определить место основного и не дать противнику продвинуться на вспомогательных направлениях. Сейчас строится повсеместно вторая линия обороны, особенно в Запорожской области. Тут производятся довольно масштабные инженерные работы. Линия фронта растянута. Резервы для того, чтобы противник не поразил в первые часы наступления, отведены в тыл, поэтому тем войскам, которые находятся непосредственно на передовой, как раз нужно будет принять удар, выдержать его. Он будет массированный — непосредственно как артиллерией, так и беспилотными дронами-камикадзе, с целью максимально поразить живую силу нашу и уничтожить командные пункты, артиллерийские точки», — объяснил Александр Матюшин. По мнению старшего лейтенанта, основной удар ВСУ может нанести в любом направлении. «В любом случае [первый удар] будет наноситься не с центра. Я уверен, что это будет Херсонское направление, по Запорожью, вполне возможно по Донецку, в любом случае со стороны Угледара и вполне возможно, что по территории Брянской либо Белгородской области с целью отвлечения нашего командования и наших войск», — подчеркнул Матюшин. Ранее руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ завершило формирование ударных группировок боевиков на Запорожском направлении. При этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт отмечал, что подразделения из иностранных наемников прибыли в Харьков. В беседе с URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал предположение, что в рамках анонсированного контрнаступления ВСУ постараются форсировать реку Днепр в районе Запорожской АЭС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основными сложностями, которые ждут российскую армию при контрнаступлении ВСУ, будут определение места основного удара, возможность выдержать его и не дать украинской армии продвинуться на вспомогательных направлениях. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. «Сложности будут — выдержать удары самого контрнаступления, первый удар, определить место основного и не дать противнику продвинуться на вспомогательных направлениях. Сейчас строится повсеместно вторая линия обороны, особенно в Запорожской области. Тут производятся довольно масштабные инженерные работы. Линия фронта растянута. Резервы для того, чтобы противник не поразил в первые часы наступления, отведены в тыл, поэтому тем войскам, которые находятся непосредственно на передовой, как раз нужно будет принять удар, выдержать его. Он будет массированный — непосредственно как артиллерией, так и беспилотными дронами-камикадзе, с целью максимально поразить живую силу нашу и уничтожить командные пункты, артиллерийские точки», — объяснил Александр Матюшин. По мнению старшего лейтенанта, основной удар ВСУ может нанести в любом направлении. «В любом случае [первый удар] будет наноситься не с центра. Я уверен, что это будет Херсонское направление, по Запорожью, вполне возможно по Донецку, в любом случае со стороны Угледара и вполне возможно, что по территории Брянской либо Белгородской области с целью отвлечения нашего командования и наших войск», — подчеркнул Матюшин. Ранее руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ завершило формирование ударных группировок боевиков на Запорожском направлении. При этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт отмечал, что подразделения из иностранных наемников прибыли в Харьков. В беседе с URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал предположение, что в рамках анонсированного контрнаступления ВСУ постараются форсировать реку Днепр в районе Запорожской АЭС.