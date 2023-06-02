В Шебекино запретили поездки на машинах

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Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 "Урал" "Москва - Челябинск". Екатеринбург, капитальный ремонт, ремонт дороги, трасса, дорога, дорога м-5
В Шебекино заблокируют движение транспорта из-за обстрелов Фото:

В связи с обстрелами Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекинского городского округа в Белгородской области, на его территории вводится временный запрет на передвижение транспорта. Ограничения будут действовать до 30 июня.

«Прекращено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог», — уточнили в оперштабе Белгородской области. Запрет будет действовать на таких автомобильных участках как: Белгород — Шебекино — Волоконовка, Шебекино — Короча и ряда других.

Всего заблокировано четыре трассы. Также там запрещена автостоянка. В свою очередь, заблокированные дороги можно объехать. Изменения коснулись и междугороднего транспорта.

Шебекино активно обстреливают несколько дней. За прошлую ночь ВСУ ударили по Шебекинскому городскому округу 850 раз. В ходе атак были зафиксированы пострадавшие и погибшие. Очевидцы отмечают пожар в Шебекино, передает Nation News.

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В связи с обстрелами Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекинского городского округа в Белгородской области, на его территории вводится временный запрет на передвижение транспорта. Ограничения будут действовать до 30 июня. «Прекращено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог», — уточнили в оперштабе Белгородской области. Запрет будет действовать на таких автомобильных участках как: Белгород — Шебекино — Волоконовка, Шебекино — Короча и ряда других. Всего заблокировано четыре трассы. Также там запрещена автостоянка. В свою очередь, заблокированные дороги можно объехать. Изменения коснулись и междугороднего транспорта. Шебекино активно обстреливают несколько дней. За прошлую ночь ВСУ ударили по Шебекинскому городскому округу 850 раз. В ходе атак были зафиксированы пострадавшие и погибшие. Очевидцы отмечают пожар в Шебекино, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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