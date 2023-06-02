В Шебекино запретили поездки на машинах

02 июня 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

В Шебекино заблокируют движение транспорта из-за обстрелов Фото: Анна Майорова © URA.RU В связи с обстрелами Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекинского городского округа в Белгородской области, на его территории вводится временный запрет на передвижение транспорта. Ограничения будут действовать до 30 июня. «Прекращено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог», — уточнили в оперштабе Белгородской области. Запрет будет действовать на таких автомобильных участках как: Белгород — Шебекино — Волоконовка, Шебекино — Короча и ряда других. Всего заблокировано четыре трассы. Также там запрещена автостоянка. В свою очередь, заблокированные дороги можно объехать. Изменения коснулись и междугороднего транспорта. Шебекино активно обстреливают несколько дней. За прошлую ночь ВСУ ударили по Шебекинскому городскому округу 850 раз. В ходе атак были зафиксированы пострадавшие и погибшие. Очевидцы отмечают пожар в Шебекино, передает Nation News.

В связи с обстрелами Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекинского городского округа в Белгородской области, на его территории вводится временный запрет на передвижение транспорта. Ограничения будут действовать до 30 июня. «Прекращено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог», — уточнили в оперштабе Белгородской области. Запрет будет действовать на таких автомобильных участках как: Белгород — Шебекино — Волоконовка, Шебекино — Короча и ряда других. Всего заблокировано четыре трассы. Также там запрещена автостоянка. В свою очередь, заблокированные дороги можно объехать. Изменения коснулись и междугороднего транспорта. Шебекино активно обстреливают несколько дней. За прошлую ночь ВСУ ударили по Шебекинскому городскому округу 850 раз. В ходе атак были зафиксированы пострадавшие и погибшие. Очевидцы отмечают пожар в Шебекино, передает Nation News.