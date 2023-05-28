Гладков сообщил о погибшем мужчине и раненых детях из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела ВСУ Белгородской области за последние сутки в регионе погиб мужчина и ранены двое подростков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По городу Шебекино выпущено 38 артиллерийских снарядов. К сожалению, есть погибший — Николай Сергеевич, работал охранником на одном из предприятий города. Также в результате обстрелов пострадали 15-летняя девочка и 17-летний парень», — написал Вячеслав Гладков в своем
Глава региона отметил, что у пострадавшей девочки в результате обстрела диагностировали осколочное ранение голени, дефект мягких тканей и повреждение икроножной мышцы. Также, по словам Гладкова, из-за обстрела ВСУ пострадал мужчина — он получил ссадину на голове и психологический шок.
В последние недели украинские войска усилили обстрелы Белгородской области, а также совершили в нем диверсию. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобное поведение киевских властей вызвано их попытками затмить свое поражение в Бахмуте (Артемовске) в информационном поле.
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