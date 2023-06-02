Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР

02 июня 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

В состав правительства вошли премьер, его заместители и 18 министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о формировании правительства субъекта. Об этом сообщил сам Пасечник. «Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, он примет функции ранее действовавшего Правительства и возглавит систему исполнительных органов ЛНР», — заявил Пасечник в telegram-канале . Он указал, что в состав правительства вошли премьер, его заместители и 18 министров. Должность председателя правительства будет занимать Сергей Козлов. Ранее сообщалось, что в ЛНР начали выполнять поручения российского лидера Владимира Путина, касающиеся развития региона. Такое поручение президент РФ дал после присоединения к России новых регионов.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о формировании правительства субъекта. Об этом сообщил сам Пасечник. «Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, он примет функции ранее действовавшего Правительства и возглавит систему исполнительных органов ЛНР», — заявил Пасечник в telegram-канале. Он указал, что в состав правительства вошли премьер, его заместители и 18 министров. Должность председателя правительства будет занимать Сергей Козлов. Ранее сообщалось, что в ЛНР начали выполнять поручения российского лидера Владимира Путина, касающиеся развития региона. Такое поручение президент РФ дал после присоединения к России новых регионов.