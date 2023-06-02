Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о формировании правительства субъекта. Об этом сообщил сам Пасечник.
«Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, он примет функции ранее действовавшего Правительства и возглавит систему исполнительных органов ЛНР», — заявил Пасечник в
Он указал, что в состав правительства вошли премьер, его заместители и 18 министров. Должность председателя правительства будет занимать Сергей Козлов.
Ранее сообщалось, что в ЛНР начали выполнять поручения российского лидера Владимира Путина, касающиеся развития региона. Такое поручение президент РФ дал после присоединения к России новых регионов.
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