02 июня 2023

Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
В состав правительства вошли премьер, его заместители и 18 министров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о формировании правительства субъекта. Об этом сообщил сам Пасечник.

«Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, он примет функции ранее действовавшего Правительства и возглавит систему исполнительных органов ЛНР», — заявил Пасечник в telegram-канале.

Он указал, что в состав правительства вошли премьер, его заместители и 18 министров. Должность председателя правительства будет занимать Сергей Козлов.

Ранее сообщалось, что в ЛНР начали выполнять поручения российского лидера Владимира Путина, касающиеся развития региона. Такое поручение президент РФ дал после присоединения к России новых регионов.

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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о формировании правительства субъекта. Об этом сообщил сам Пасечник. «Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, он примет функции ранее действовавшего Правительства и возглавит систему исполнительных органов ЛНР», — заявил Пасечник в telegram-канале. Он указал, что в состав правительства вошли премьер, его заместители и 18 министров. Должность председателя правительства будет занимать Сергей Козлов. Ранее сообщалось, что в ЛНР начали выполнять поручения российского лидера Владимира Путина, касающиеся развития региона. Такое поручение президент РФ дал после присоединения к России новых регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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