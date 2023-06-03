Двукратный чемпион мира из Екатеринбурга проведет тренировки по карате детям из ДНР 03 июня 2023 в 11:25 Размер текста - 17 + Марсель Мансуров проведет тренировки по карате для детей из Донецка (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Двукратный чемпион мира по карате из Екатеринбурга и основатель инклюзивного клуба боевых искусств Dojo №1 Марсель Мансуров 3 июня приехал в Донецк, чтобы провести тренировки для детей. Также он сообщил, что собирается в августе вывезти их на сборы в уральскую столицу. «Я провожу тренировку и собрание для детей из Донецка и Макеевки 3 июня. Также мы хотим их вывезти в Екатеринбург на спортивные сборы в начале августа», — цитирует «КП-Екатеринбург» Мансурова. Марсель Мансуров — каратист, имеет черный пояс (первый дан), заслуженный мастер спорта России. Становился чемпионом мира по карате в 2015 и 2017 годах, а в 2018-м — чемпионом Европы. Мансуров планирует развивать спортивную секцию для ребят с ограниченными возможностями здоровья за пределами Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что он ездил в Грузию, где проводил тренировки для слепых, глухих и детей с аутизмом. Двукратный чемпион мира по карате из Екатеринбурга и основатель инклюзивного клуба боевых искусств Dojo №1 Марсель Мансуров 3 июня приехал в Донецк, чтобы провести тренировки для детей. Также он сообщил, что собирается в августе вывезти их на сборы в уральскую столицу. «Я провожу тренировку и собрание для детей из Донецка и Макеевки 3 июня. Также мы хотим их вывезти в Екатеринбург на спортивные сборы в начале августа», — цитирует «КП-Екатеринбург» Мансурова. Марсель Мансуров — каратист, имеет черный пояс (первый дан), заслуженный мастер спорта России. Становился чемпионом мира по карате в 2015 и 2017 годах, а в 2018-м — чемпионом Европы. Мансуров планирует развивать спортивную секцию для ребят с ограниченными возможностями здоровья за пределами Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что он ездил в Грузию, где проводил тренировки для слепых, глухих и детей с аутизмом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям