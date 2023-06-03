Двукратный чемпион мира из Екатеринбурга проведет тренировки по карате детям из ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие спорткомплекса Пионер. Сургут, боевые искусства, карате, спортшкола
Марсель Мансуров проведет тренировки по карате для детей из Донецка (архивное фото) Фото:

Двукратный чемпион мира по карате из Екатеринбурга и основатель инклюзивного клуба боевых искусств Dojo №1 Марсель Мансуров 3 июня приехал в Донецк, чтобы провести тренировки для детей. Также он сообщил, что собирается в августе вывезти их на сборы в уральскую столицу.

«Я провожу тренировку и собрание для детей из Донецка и Макеевки 3 июня. Также мы хотим их вывезти в Екатеринбург на спортивные сборы в начале августа», — цитирует «КП-Екатеринбург» Мансурова.

Марсель Мансуров — каратист, имеет черный пояс (первый дан), заслуженный мастер спорта России. Становился чемпионом мира по карате в 2015 и 2017 годах, а в 2018-м — чемпионом Европы.

Мансуров планирует развивать спортивную секцию для ребят с ограниченными возможностями здоровья за пределами Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что он ездил в Грузию, где проводил тренировки для слепых, глухих и детей с аутизмом.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двукратный чемпион мира по карате из Екатеринбурга и основатель инклюзивного клуба боевых искусств Dojo №1 Марсель Мансуров 3 июня приехал в Донецк, чтобы провести тренировки для детей. Также он сообщил, что собирается в августе вывезти их на сборы в уральскую столицу. «Я провожу тренировку и собрание для детей из Донецка и Макеевки 3 июня. Также мы хотим их вывезти в Екатеринбург на спортивные сборы в начале августа», — цитирует «КП-Екатеринбург» Мансурова. Марсель Мансуров — каратист, имеет черный пояс (первый дан), заслуженный мастер спорта России. Становился чемпионом мира по карате в 2015 и 2017 годах, а в 2018-м — чемпионом Европы. Мансуров планирует развивать спортивную секцию для ребят с ограниченными возможностями здоровья за пределами Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что он ездил в Грузию, где проводил тренировки для слепых, глухих и детей с аутизмом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...