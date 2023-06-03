Уникальный тюменский оркестр увлек жителей ХМАО классической музыкой. Видео

Тюменский камерный оркестр «Камерата Сибири» выступил в Нефтеюганске

03 июня 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Югорчане раскупили все билеты на концерт классической музыки от именитого коллектива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) с оглушительным успехом завершились гастроли единственного в Западной Сибири женского камерного оркестра «Камерата Сибири». Югорчане раскупили все билеты на концерт классической музыки от именитого коллектива, с которым неоднократно выступал российский пианист Денис Мацуев. Эмоциями с URA.RU после музыкального вечера, который прошел в рамках проекта «Культурное сотрудничество», поделилась руководитель оркестра Фаузия Тажина. «В программу вошли музыкальные произведения российских композиторов, в том числе наших современников. Уникальность программы заключается в том, что в Нефтеюганске впервые было представлено произведение „Green DNK“ созданное советским и российском композитором Павлом Кармановым. Мы надеемся, что смогли пробудить интерес публики к этой музыке. Важность проекта „Культурное сотрудничество“ невозможно переоценить. Такие мероприятия нужно проводить чаще», — поделилась своим мнением Тажина. В рамках культурного проекта губернатора Тюменской области Александра Моора в ХМАО и ЯНАО состоится еще несколько громких творческих премьер. В автономных округах пройдут гастроли тюменского филармонического оркестра, областного драмтеатра, коллектива «Формэйшен Вера». При этом организаторы часть билетов на концерты раздают бесплатно и разыгрывают в соцсетях. Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Культурное сотрудничество» самые известные тюменские артисты с гастролями посетят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Нижневартовске и Ноябрьске дал концерт тюменский коллектив народного танца «Зори Тюмени». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нефтеюганске (ХМАО) с оглушительным успехом завершились гастроли единственного в Западной Сибири женского камерного оркестра «Камерата Сибири». Югорчане раскупили все билеты на концерт классической музыки от именитого коллектива, с которым неоднократно выступал российский пианист Денис Мацуев. Эмоциями с URA.RU после музыкального вечера, который прошел в рамках проекта «Культурное сотрудничество», поделилась руководитель оркестра Фаузия Тажина. «В программу вошли музыкальные произведения российских композиторов, в том числе наших современников. Уникальность программы заключается в том, что в Нефтеюганске впервые было представлено произведение „Green DNK“ созданное советским и российском композитором Павлом Кармановым. Мы надеемся, что смогли пробудить интерес публики к этой музыке. Важность проекта „Культурное сотрудничество“ невозможно переоценить. Такие мероприятия нужно проводить чаще», — поделилась своим мнением Тажина. В рамках культурного проекта губернатора Тюменской области Александра Моора в ХМАО и ЯНАО состоится еще несколько громких творческих премьер. В автономных округах пройдут гастроли тюменского филармонического оркестра, областного драмтеатра, коллектива «Формэйшен Вера». При этом организаторы часть билетов на концерты раздают бесплатно и разыгрывают в соцсетях. Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Культурное сотрудничество» самые известные тюменские артисты с гастролями посетят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Нижневартовске и Ноябрьске дал концерт тюменский коллектив народного танца «Зори Тюмени».