В Госдуме объяснили, почему миротворцы ООН не появятся на Украине

Депутат Госдумы Чепа: США не допустят появление миротворцев ООН на Украине

Индонезия предложила создать миротворческую миссию ООН на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки не допустят создание миротворческой миссии ООН на Украине для остановки боевых действий. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что в сегодняшней ситуации, когда Украина четко выполняет задание Госдепа, то миротворцы или какие-то другие вопросы, связанные с мирными переговорами, зависит только от воли США. Именно они влияют на Украину. Украина никакого голоса не имеет», — сказал Алексей Чепа.

Политик отметил, что США не согласятся закончить конфликт мирным урегулированием. «Мы видим, что Турция, Китай, африканские страны предлагают проекты мирного урегулирования. Мы все время говорили о гарантии безопасности, из-за которых начался конфликт, то есть из-за невыполнения наших гарантий безопасности. Поэтому вопросы, которые предлагаю те или иные страны, это правильно. Люди понимают, что должно быть политическое решение, чего не хотели американцы. Но насколько это осуществимо мы прекрасно понимаем», — подчеркнул парламентарий.

Ранее глава минобороны Индонезии Прабово Субианто призвал ввести миротворцев ООН на Украину. Он уточнил, что Индонезия готова предоставить свои подразделения для выполнения этой миссии. Заявление было сделано на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог», трансляция которой велась на сайте Пентагона.